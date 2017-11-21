Олег Дулуб о белорусском футболе: Надо создать единую философию игры 2 21.11.2017, 7:53

Главный тренер «Черноморца» порассуждал об одной из главных проблем белорусских футбольных команд.

«Важно создание единой философии игры внутри клуба, которая не зависит от того, кто является главным тренером. Это может быть система игры (4-4-2, 4-3-3), стиль игры (атакующий, оборонительный). Это первое», - заявил Олег Дулуб в интервью Hodasevich-LIVE.

«Второе – нужна модель игры для всех команд клуба. Есть клубы лицензирования, основа, дубль. Они должны быть объединены единой моделью игры, которая базируется на философии клуба.

Дальше выстраивается программа подготовки, прежде всего по физической составляющей, которая будет учитывать периоды развития футболиста. Что можно делать, что нельзя. С выходом на первую и вторую команды.

Естественно, тактическая составляющая. Как команда начинает обучение игроков со стояния 1 в 1, вывести на 11 против 11.

Это нужно объединить единой программой, которую хотя бы написать для начала. Покажите мне хотя бы один клуб в Беларуси, который обладает этой программой. Ни одного. А как вы хотите выращивать футболистов?

Если у вас нет плана, значит, вы выстраиваете неудачу на своем пути. Любой план, даже плохой, можно потом подкорректировать. Потому что он положен на бумагу и можно что-то изменить. А если нет плана, то будете идти по звездам, скажем так. А звезды иногда закрываются тучами».