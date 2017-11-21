Последнее убежище для гражданина Путина 1 Федор Крашенников, «Сноб»

21.11.2017, 7:59

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Говорят, немцы очень гордятся своей конституцией и любят ее.

Российская Конституция какой-либо особенной любви в широких народных массах не вызывает вовсе, да и среди чиновников ее фанатичных поклонников не так много. Искренне российскую Конституцию любил, наверное, только Борис Николаевич Ельцин. Он ее породил в крови и стрельбе 1993 года и искренне гордился ею, называя себя «гарантом Конституции».

Путин получил Конституцию в наследство вместе с Россией и сполна воспользовался всеми теми возможностями, которые она ему предоставила. Упразднив и прокляв дух 90-х годов прошлого века, Владимир Владимирович в то же самое время оставался хранителем и поборником буквы написанного тогда текста Конституции, как бы говоря: если кому-то не нравятся огромные полномочия президента — так сходите и поплачьте на могиле Бориса Николаевича, а я, мол, просто выполняю основной закон. И действительно, в настоящий момент никто не может сказать Путину, что он написал Конституцию под себя. Чуть переписал — да, несомненно. Но ведь даже не в ключевых пунктах!

На прошлой неделе депутат Владимир Бортко внес законопроект «О созыве Конституционного совещания» и заявил о необходимости изменить Конституцию России. В этом депутата-коммуниста уже поддержал Владимир Жириновский, и очень может быть, что эта инициатива «снизу», от «парламентской оппозиции» — вовсе не проходной повод для пиара скучающих парламентариев, а нечто большее. В конце концов, страна уже вошла в ритм подготовки к президентским выборам, и сейчас любой чих в коридорах власти приходится воспринимать с учетом этого важного и хлопотливого для каждого чиновника и вообще системного человека мероприятия.

Конституция с предстоящими президентскими выборами связана гораздо сильнее, чем кажется.

Единственный человек, чьи права записаны в Конституцию России максимально щедро и подробно, а кроме того, безусловно соблюдаются всеми органами власти с крайней щепетильностью, — это как раз президент России. Права всех остальных граждан там тоже описаны, но всем и так понятно, чьи права важнее для чиновников, судей и «силовиков».

Последние 17 лет президентом у нас служит один известный нам гражданин, с курьезным перерывом в 2008–2012 годах, когда, не занимая поста президента, он все равно оставался главным человеком в стране. Поэтому любые обсуждения изменений Конституции перед выборами сразу наводят на мысль, что речь идет о сохранении и, скорее всего, расширении прав все того же гражданина России.

Казалось бы, упомянутый выше опыт с рокировкой создал прецедент, по которому можно не быть президентом, но всем руководить. Из специфического текста основного закона России известно, что один и тот же гражданин может занимать президентский пост сколько угодно раз — главное делать перерыв после каждых двух каденций подряд. Именно волшебное слово «подряд» помогло Владимиру Владимировичу вернуться к верховной власти еще на двенадцать лет (притом что должен был бы на восемь, но срок полномочий уже удлинили). Но половина этого срока пролетела, и на выборах 2018 года волшебство заканчивается: к 2024 году надо снова производить рокировку, а значит, заранее презентовать наследников или какие-то планы на дальнейшую жизнь для элиты. С учетом удлинения срока президентских полномочий вся эта схема становится сомнительной и неудобной.

Как же сохранить право гражданина Путина оставаться во главе России с помощью Конституции, если по ней он обречен окончательно перестать быть президентом в 2024 году? Похоже, именно над решением этой задачи бьются лучшие умы в президентском окружении, желая придумать все до начала последнего срока Путина. Один из вариантов — написать новую Конституцию. Поэтому Бортко со своим законопроектом — это или начало процесса смены Конституции в интересах нынешнего лидера, или один из множества сигналов системы Владимиру Путину. «Мы хотим ясности — вы уйдете после 2024 года или останетесь с нами навсегда по какому-то вновь полученному праву?»

Главное требование поклонников нынешних порядков — установить в стране четкое и ясное самодержавие и упразднить всякую конституционную двусмысленность. Самодержавие не в смысле института монархии, а в смысле деловой и юридической практики: страна, по их представлению, и дальше должна управляться одним конкретным человеком, Владимиром Путиным, так, как он считает нужным. Никто и ничто не должны ему мешать принимать решения и воплощать их в жизнь. Он же должен решить вопрос с передачей власти, чтобы элиты не передрались. Так как главные выгодоприобретатели режима встроены в него всеми возможными способами, пекутся они, конечно же, о себе, чтоб зафиксировать и пролонгировать свою счастливую жизнь и гарантировать ее наследникам.

Но вся эта суета и спешка имеет очевидные негативные стороны. Во-первых, она ничего не прибавит Путину в смысле популярности у населения, которое, как мы отмечали, не особенно склонно почитать Конституцию.

Во-вторых, новая Конституция изначально не будет иметь никакого морального значения для оппонентов действующей власти, то есть не упрочит ее положение, а только усугубит все нынешние проблемы с оппозицией. С учетом особенностей функционирования электоральной системы и специфического состава всех представительных органов современной России невозможно даже в теории представить себе такую форму принятия и введения в действие новой Конституции, которая бы хоть немного впечатлила оппонентов существующей власти. Сейчас Путин может сказать любому: я соблюдаю Конституцию России — во всяком случае, в толковании Конституционного суда, — и вы ее тоже должны соблюдать, даже если я вам не нравлюсь, ведь это не я ее написал, а ваш Ельцин. С гипотетической новой Конституцией эта логика перестает работать.

В-третьих, все эти манипуляции с Конституцией сделают ее временным документом, связанным с превратностями судьбы одного человека — Владимира Путина.

Говоря прямо, в сложившихся условиях смена Конституции равносильна ее полной отмене и юридическому переходу России в режим ручного управления, где все решает первое лицо и его ближний круг.

Если у Путина осталось политическое чутье и он оставляет для себя какие-то, пусть даже и теоретические, пути отступления, никакой смены Конституции не будет и в этот раз. Конституция наша плоха и несовершенна, но ее незыблемость — это последнее убежище для Владимира Путина в будущем. Только Конституция, существовавшая до него и сохраненная им в более-менее цельном виде, может быть представлена как документ, в рамках которого всем надо будет искать выход из тупика. Конституция же, написанная под диктовку Путина, именно ему ничего не сможет гарантировать в ситуации, когда он по каким-то причинам перестанет быть властью.

Федор Крашенников, «Сноб»