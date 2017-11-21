Минчанин восстановил 40-летний Range Rover и ездит на уникальном авто 4 21.11.2017, 8:13

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Такой машины, как у минского мастера, нет ни у кого в Беларуси.

«Егор не из тех автолюбителей, что восхищаются пластиково-сенсорными новинками автопрома. Но он и не позер, ежедневно балующий подписчиков в Instagram свежими снимками своей редкой старой машины.

Мужчина даже не знал, что в Минске есть улица Октябрьская, и переспросил у меня по телефону, не на Октябрьской ли площади я предлагаю встретиться. В общем, это не выросший хипстер, жаждущий лайков и славы. Более того, Егор не состоит ни в одном автомобильном клубе», - пишет onliner.by.

Кто же он? Можно ответить так — человек, стремящийся вернуть к жизни старые вещи. Мужчина своими руками восстанавливает редкие машины, которые находит практически на свалке. Раньше это были советские автомобили типа 69-го «ГАЗа». Сейчас — классический Range Rover в редком 3-дверном кузове. Машина была найдена буквально в «одном огороде».

Раньше детали и информацию приходилось искать на российских форумах. Сегодня Егор предпочитает оперировать ценами в британских фунтах и ищет запчасти на eBay. Не каждая жена готова мириться с таким увлечением мужа. Но супруга нашего героя держится молодцом. Стоит отдать ей должное, учитывая, что за недостающее зеркало заднего вида Егор собирается заплатить стоимость кухни.

Почему отошел от советского автопрома?

— Сколько себя помню, столько любил старые машины. Болею этой темой давно и даже пытался остановиться. Полгода продержался после одного проекта и сорвался — купил этот Range Rover. Почему отошел от советского автопрома? Понимаете, есть в автомобилях из СССР одна общая черта. Сколько бы ты ее ни восстанавливал и сколько бы сил ни вкладывал, однажды случится такой сценарий — приехал в лес и сломался. А этому Range Rover уже пятый десяток, и у меня ни разу не выходило что-то из строя, — начал рассказ Егор, дожидаясь, пока машина выедет с мойки.

Мы нашли этот автомобиль на «Автобарахолке» (вот объявление). Там выставлена цена в 23 тысячи долларов, но мужчина не спешит продавать «трехдверку». Да и найти покупателя на такой экземпляр сложнее, чем сфотографировать радугу в декабре. К тому же машина еще не доделана — многие элементы отсутствуют, есть планы по восстановлению салона. Егор говорит, что изучает спрос на подобную технику в Беларуси.

Сколько стоит первый Range Rover «там у них»?

Сегодня большой Range Rover выпускается только в 5-дверном исполнении, но в 1970-х автомобиль продавался исключительно с тремя дверями. Кстати, прототип классического Range Rover носил название Velar, которое все бы давно забыли, если бы не последняя новинка британской компании. Учитывая историческую значимость, поклонники Land Rover высоко ценят именно 3-дверные версии. И хорошо восстановленные экземпляры стоят, как правило, заоблачных сумм.

Например, этот Range Rover 1972 года выпуска, который был восстановлен в Великобритании, оценен в 60 тысяч долларов. А каждый из десяти экземпляров классических Range Rover, которые по старым чертежам выпустил сам производитель, был продан за 170 тысяч долларов. Первый внедорожник из этой партии был окрашен в цвет Bahama Gold. Такой же и у машины Егора.

Единственный экземпляр в Беларуси

— Автомобиль попал в мои руки в очень плохом состоянии. Более-менее «живыми» были только мотор, рама и алюминиевый кузов. Очень много времени потратил на восстановление документов и подбор краски. Хотел, чтобы краска не отличалась от оригинального Bahama Gold. Проблема в том, что в те времена красили только акрилом и формула цвета существует только в акриле. Но для долговечности сегодня нужно красить под лак. Обошел 15 мастеров, прежде чем мне смогли подобрать этот оттенок. Конечно, в Беларуси нет специализирующихся на старых «британцах» СТО. Нет толковых мастеров. Да что говорить — у нас даже клуба Range Rover нет. Насколько я знаю, 2-дверных вариантов [владельцы и даже сам производитель называют машину 2-дверной, а не 3-дверной, как в технических характеристиках. — Прим. Onliner.by] в Беларуси больше нет. Видел парочку на Drive2 из России, но у нас, похоже, сохранилась только одна, — рассказал владелец старенького «Рэнджа».

Эту модель можно смело назвать культовой. Ее влияние на автомобильную историю можно сравнить с Ford F-Series или Volkswagen T1. Первый Range Rover выставляли в Лувре как образец выдающегося промышленного дизайна. Еще машина отличилась на таких легендарных ралли, как «Париж — Дакар» и Camel Trophy, а также в бесконечном количестве внедорожных экспедиций.

— За что я уважаю Land Rover, так это за то, что компания смогла сохранить узнаваемость Range Rover. Вы только подумайте: c 1970 года модель сменила лишь четыре поколения! Это при том, что сам производитель поменял несколько собственников. И ведь даже в самом новом Range Rover есть отсылки к первому поколению. Черные вертикальные полоски на передних дверях флагманского внедорожника — не что иное, как дань памяти дверным ручкам классической модели, — Егор знает машину как свои пять пальцев.

Этот Range Rover, безусловно, не единственный автомобиль мужчины. Но при этом на машину установлены внедорожные колеса и владелец периодически выезжает на бездорожье. Под капотом — давно ушедший в историю мотор Rover V8 с двумя карбюраторами Stromberg (в каждый отдельно заливается гидравлическое масло!). Этот 3,5-литровый «обжора» разрабатывался в стенах General Motors еще в 1950-х годах и устанавливался на классические Buick и Oldsmobile. В 1967 году двигатель начали собирать в Великобритании. Range Rover — комфортный для своего времени автомобиль. Он и сейчас не ощущается как Defender. При этом машина является полноценным внедорожником. У нее есть вакуумная блокировка дифференциала, «понижайка» и даже лебедка.

Дверь багажника самого старого Range Rover (как и у нового) состоит из двух частей. В самом багажнике просторно и есть крепление для кривого стартера. Сама «кочерга» отсутствует. Горловина бензобака прикрыта черной откидной крышкой. Карбюраторный мотор «не давится» 92-м бензином, хотя по паспорту ему положено топливо с более низким октановым числом.

Восстановление заняло меньше года

Работы над автомобилем Егор вел сам. Пришлось разбирать весь салон, перебирать двигатель, восстанавливать подвеску.

— Я бы и рад некоторые работы провести на СТО, но им проще поменять 20 колодок в Passat, чем копаться в таком Range Rover, который они наверняка будут видеть в первый раз. У официального дилера Land Rover тоже ничего сделать не удалось — они по новинкам больше. Еще интересно, что 2-дверный вариант модели имеет много уникальных деталей, которые не подходят от «четырехдверки». Например, треугольник-форточка. На первый взгляд кажется, что она такая же, как у 4-дверного Range Rover. Но на самом деле разница — 2 сантиметра,— Егор продемонстрировал открытие форточки, которое навеяло воспоминания о «Жигулях». По словам владельца, работы по восстановлению велись чуть меньше года.

Цены на запчасти к этой модели поражают. Два наружных зеркала заднего вида стоят 1600 фунтов. Недавно в машине разбили задний фонарь. Комплект стоит 500 фунтов. Владелец отказался называть сумму, которую он уже вложил в этот автомобиль. Видимо, волнуется, что статью может прочитать жена.

Что осталось сделать?

Выглядит модель уже неплохо. Но работа над такими проектами как ремонт — закончить нельзя, только остановить. В планах Егора — привести в порядок салон. Пока интерьер — самое слабое звено этого проекта. Нужно вернуть на место потолок, поменять дверные карты, разместить оригинальные наклейки на печке и мн. др. Практически все элементы уже заказаны и приедут в Минск с недели на неделю. Восстановление редкого Range Rover в Беларуси требует больших средств и сил. Но Егор относится к этому исключительно как к хобби: «Кто-то в казино деньги проигрывает, кто-то пьет водку, а я восстанавливаю старый внедорожник».