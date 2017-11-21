Посол Украины о деле Шаройко: Идет нагнетание обстановки 21.11.2017, 8:22

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Белорусское руководство ударилось в «шпионские игры».

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим опроверг заявления КГБ, которое обвинило задержанного в Минске украинского журналиста Павла Шаройко в «шпионаже».

Об этом он сообщил в комментарии «Радио Свобода».

«Павел собирал информацию как журналист. И от таких же журналистов принимал информацию или еще от кого-то. Все, кто работал журналистом, знают, как это делается. То, что заявили, что он создал какую-то сеть, так каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните – я тоже в вашей сети», – сказал посол.

Он добавил, что не верит в то, что Шаройко мог причинить вред интересам Беларуси.

«Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Павел Шаройко нанес какой-либо ущерб интересам Беларуси. У нас никогда не было направления деятельности против Беларуси», – сказал посол.

По его словам, к делу Шаройкo присоединится еще один адвокат.

«Пока что Шаройко защищает государственный адвокат и его жена с ней общается, у нее нет претензий, но очевидно, что она будет искать менее «ангажированного» и поэтому мы будем помогать ей», – подчеркнул Кизим.

Кроме того посол Украины прокомментировал и объявление персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова из-за дела Шаройко. Он сказал, что не согласен с решением Беларуси.

«Когда я находился в здании МИД Беларуси, то мне вручили ноту об объявлении Игоря Скворцова персоной нон грата. Я ответил, что не буду отрицать, не могу не выполнить, и в течение определенного времени Игорь Скворцов уехал. Я сказал, что это ерунда, но я должен выполнять», – заявил Кизим.

17 ноября глава НСТУ Зураб Аласания сообщил о задержании корреспондента «UA: Украинское Радио» Павла Шаройко в Беларуси по подозрению в «шпионаже». Впоследствии оказалось, что Шаройко задержали еще 25 октября.

Украина направила Беларуси ноту из-за задержания журналиста. Также задержанного в Беларуси журналиста Шаройко посетил консул.

20 ноября в КГБ Беларуси заявили, что задержали украинского журналиста Павла Шаройко за возможный шпионаж. Также советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата в Беларуси из-за дела Шаройко.