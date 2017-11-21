Мифы о советской науке 2 Алексей Рощин

21.11.2017, 8:32

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Пора бы уже посмотреть правде в глаза.

Пора б уже расстаться с дурацким мифом насчет "познания мира", которым будто бы день и ночь занимались в совке "товарищи учоные, доценты с кандидатами". А то ведь нынче в плане ментального преображения совка в страну Лимонию многие уже дошли и до этого.

Не было в совке никакого "бескорыстного познания мира", если, конечно, не считать за таковое просиживание штанов в НИИ с перерывами на "картошку" и "базу". Совки в своих НИИ или оружие разрабатывали, или валяли дурака под бдительным приглядом "идеологических" отделов.

Наука в совке была точно таким же тотальным порождением бюрократии, как и сам совок. Напрочь зарегулированное, бессмысленное транжирство средств и молодых мозгов, которые безнадежно закисали.

Больно слышать? Но это ведь факт, дорогие друзья. Чтобы это опровергнуть, надо указать - где выдающиеся научные открытия? Где знаменитые ученые? Где научные школы? Можно, конечно, тупо твердить, что все это якобы в Союзе "было", просто было "засекречено", а потом, дескать, "все развалили проклятые демократы". Да-да, причем - без следа. Если наука "была", а потом ее "корова языком слизала" - то, может, дело в том, что никакой науки-то и не было?

Вспоминаем, вспоминаем "бритву Оккама", мы ж тут все типа "учоные", дорогие друзья. Не было никакой "жажды познания мира", поскольку научное познание в первую очередь предполагает СВОБОДУ и ИНИЦИАТИВУ - все то, чего в совке был самый главный и никогда не преходящий "деффцит". Так-то, девочки. Грустно, а что поделать.

Да, сейчас товарищи "свидетели совка" поднапрягутся, да и вспомнят какого-нибудь действительно выдающегося ученого (например, Ландау), какое-нибудь выдающееся открытие (например, лазер), какую-нибудь известную в мире школу (например, Колмогорова). Безусловно, что-то всегда найдется - в конце концов, и трава имеет свойство пробиваться сквозь асфальт. Но тут всегда надо иметь в виду масштаб. В конце концов, совок на пике своего расширения имел под 300 миллионов населения, занимал, как в нем постоянно хвастались, "одну шестую часть суши" - и каков же был "выхлоп" в научном плане? Что ОСТАЛОСЬ "в сухом остатке"?

И дело ведь было не в том, что мы "ну тупыыыые" (хотя наш глубинный комплекс неполноценности, порожденный именно этим - "если мы такие умные, то почему мы такие бедные" - прекрасно СПРОЕЦИРОВАЛ покойный Задорнов). Дело не в тупости - дело в организации. Пресловутая централизация во всем, построение "сверху вниз" всего, в том числе и умственного труда, когда в итоге завхоз командует талантами, и никогда наоборот) - вот корень. Глубинная неэффективность совка; если она была в производстве и сельском хозяйстве - почему в науке должно было быть по-другому?

Алексей Рощин, livejournal.com