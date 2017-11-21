Барановичские активисты: Почему никто не считает денег? 3 21.11.2017, 8:38

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Жители Барановичей борются с бесхозяйственностью властей.

Барановичские активисты возмущены тем, что на улице Волошина, где сейчас идет активное строительство микрорайона Боровки-3, по тротуарам, которые были выложены из плитки, сейчас ездят самосвалы и большегрузные машины. Плитка на такую массу не рассчитана, поэтому она проваливается, пишет intex-press.by.

Активист «Велодвижения Барановичи» Алексей Шугаев в своих видео делает обзоры состояния тротуаров в Барановичах. В одном из последних видео Алексей рассказал о тротуарах на улице Волошина, которые проходят вокруг строящегося микрорайона Боровки-3. Активист сообщил, что по тротуарам, которые рассчитаны на пешеходов, сейчас ездит большегрузная техника со стройки.

– Почему такое наплевательское отношение к тротуарной плитке? Почему нельзя было заранее предусмотреть, что к стройке каким-то образом должна будет подъезжать техника? Из бюджета были выделены деньги на строительство дорожки, а теперь что, снова деньги будут выделять и заново переделывать? – возмущен Алексей Шугаев.

По словам Алексея, он вместе с активистами велодвижения обращался в горисполком с просьбой отремонтировать тротуары в городе, которые, на их взгляд, наиболее разбиты. Но в горисполкоме им ответили, что денег в бюджете пока нет.

– Почему деньги на то, чтобы переделывать в поле тротуары, есть, а отремонтировать уже существующие – нет? Почему их намеренно ломают тяжелой строительной техникой? Почему никто не считает деньги? – говорит Алексей Шугаев.

Алексей сам занимается укладкой тротуарной плитки. По его подсчетам, укладка одного метра квадратного плитки может обойтись в 40 рублей (в стоимость входят материалы, подготовительные работы, установка бордюра).

Строители, которые работают на стройке в Боровках, на вопрос о том, почему строительная техника проходит через тротуары, только пожимают плечами и говорят, что так технике ближе заезжать на стройку.

В УКРСП «Барановичиремстрой» Intex-press рассказали, что всю ответственность за ремонт плитки берет на себя генподрядчик, который ведет строительство.

– Строительство этого дома началось уже после того, как были заложены дорожки. Проект нового дома, я предполагаю, появился недавно, поэтому подъезда большегрузной техники предусмотрено не было. Во всяком случае, генподрядчик за свой счет должен восстановить плитку, – рассказали Intex-press в УКРСП «Барановичиремстрой».

В «Стройтресте №25» который проводит строительство, Intex-press рассказали, что о такой проблеме слышат впервые, а если плитка действительно будет повреждена или деформирована, ее восстановление будет проходить за счет виновных.