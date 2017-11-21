Дураки у руля 7 21.11.2017, 8:46

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Власть застряла в советском прошлом.

В последнее время Беларусь все чаще сравнивают с огромным трудовым лагерем, где привлечение к принудительным работам далеко не всегда связано с прямой специальностью человека.

В воскресенье спасателя из Гомеля направили ремонтировать крышу коровника в Буда-Кошелевском районе. По слухам, хозяйство готовилось к визиту Лукашенко. Коллеги погибшего 33-летнего мужчины утверждают: он выполнял такое задание впервые и работал без страховки.

Какие еще трудовые и нетрудовые повинности становятся частью белорусской повседневности и как долго может продлится такое положение вещей? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

- Что говорят в Гомеле о случае с 33-летним спасателем, который сорвался с крыши?

- Люди возмущены: здесь очевидно, что были нарушения со стороны организаторов этой аврального «наведения порядка». Работа на высоте выполнялась без страховки. И такое отношение к людям у нас в стране – сплошь и рядом.

Учителей принудительно сгоняют на ремонтные работы: без подготовки, без инструкций по технике безопасности. Если что-то происходит – стараются замять, замаскировать под бытовую травму.

Так и в Буда-Кошелевском районе произошло: спасатель должен людей спасать, а не коровники ремонтировать. Молодого человека отправили туда с нарушением закона. Насколько известно из предварительной информации, не был организован инструктаж, человек привлекался к таким работам впервые, не было страховки. Налицо целый букет нарушений трудового законодательства.

Но самое абсурдное и возмутительное в этой ситуации то, что местные власти идут на нарушение прав и рискуют жизнями людей просто ради того, чтобы угодить вышестоящим. Это больше всего возмущает тех, кто говорит об этом случае.

Есть поговорка: люди гибнут за металл. В Беларуси немного иначе: люди гибнут из-за самодурства начальства.

- Гомельская область «прославилась» в этом году еще и всеобщей мобилизацией бюджетников на уборку льна. Зачем в 21-м веке прибегать к таким феодальным методам хозяйствования?

- А по-другому наш главный «аграрий» не умеет. Этот позор, который происходит ежегодно на полях Беларуси – результат его 23-летнего диктаторского правления.

Власть застряла совхозных реалиях: согнать как можно больше людей на сезонные работы за копейки. Это уже даже не совхоз «Городец» в центре Европы, это какая-то «Хижина дяди Тома» на новый лад.

Да и эффективность этой системы управления такая же, как у рабского труда. Наши «показатели» в экономике – лучшее тому подтверждение. Для конкретики можно взять ту же Гомельскую область: здесь из-за «авралов» не только лен вовремя не убрали, но и кукурузу. Из поборов с людей потом будут покрывать миллионные убытки. А у правителя и метода другого нет, кроме как показать по телевизору «зрелища» вместо хлеба: и тогда начинается показуха и «откручивание голов» на камеру.

А на самом деле главный «аграрий» только и думает, кого бы еще привлечь к барщине: то ли «тунеядцев» отправить на камни, то ли военных выгнать в поля, как это было в Советском Союзе. Вот только толку от принудительного труда не будет. Лукашенко считает себя главным специалистом по всем вопросам, а политика его давно обанкротилась.

- В чем еще проявляется банкротство социальной политики в Беларуси?

- Достаточно оглянуться вокруг. Или посмотреть в кривое зеркало государственного популизма. При виде белорусской реальности, как говорится, Оруэлл отдыхает.

Посмотрите: Лукашенко постоянно говорит о «социальном государстве», а, например, тарифы на ЖКХ будут повышать для людей, а не для предприятий. Или специальные налоги и платную медицину придумали не для убыточных заводов и колхозов, а для безработных граждан, назвав их «тунеядцами».

Как это назвать? Говорить о «социальном государстве» и первым делом вводить поборы для самых незащищенных граждан. Это уже не просто короткая память, это что-то посерьезнее.

Обратите внимание еще, какими методами проводится эта политика против граждан свое страны. За просроченную коммуналку забирают в заложники детей! Знаете, что мне это напоминает? Действия карателей из СС против партизан.

- Как можно противостоять принудительному труду и незаконным поборам от государства?

- Самое малое, с чего нужно начать – это поддерживать нормальные, независимые профсоюзы и обращаться к ним за помощью. А по хорошему – так надо менять всю власть и политику. Лукашенко довел страну «до ручки». Не только в сельском хозяйстве и трудовых отношениях.

Только вернув власть закона в Беларуси, можно спасти наших граждан от принудительного труда и поборов. При демократии и верховенстве права каждый в стране занимается своим делом.

- А сейчас?

- А сейчас можно сказать кратко: дураки у руля. На должности людей подбирают не из числа компетентных специалистов, а либо из родственников, либо из лично преданных тому, кто выше. И так вся система послушно выполняет приказы и множит абсурд.

Но есть один простой закон – и физический и социальный. Чем сильнее давишь на что-то – тем мощнее будет ответная реакция. Пока у властей еще «рука руку моет»: им удается спрятать концы в воду, сбить волну протестов репрессиями и пустыми обещаниями, замалчивать самые острые проблемы. Хотя последнее уже не получается. А со временем и за все остальное придется ответить. Продолжая в том же духе, они дождутся большого пожара.