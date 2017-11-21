Кто «колдует» над дорожным налогом? 13 21.11.2017, 8:59

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Вокруг дорожного сбора схлестнулись интересы Минфина, «депутатов палатки» и Нацбанка.

В последнее время активизировалась дискуссия об обоснованности взимания с автолюбителей «госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» (так называемой «дорожной пошлины»). Общепризнано, что этот платеж несправедлив и неэффективен, больше трети автовладельцев отказываются его платить. Но проблема не решается, пишет издание «Наше мнение».

Напомним, что для прохождения техосмотра автомобиля среднего класса весом от 1,5 до 2,0 тонн нужно предварительно отдать в виде госпошлины BYN138, за сам техосмотр заплатить BYN20, плюс потратить на обязательное страхование гражданской ответственности в среднем BYN80. Итого набегает BYN238, не считая затрат на приведение автомобиля в пригодное для прохождения техосмотра состояние.

Такие платежи кажутся чрезмерными для малообеспеченных слоев населения. К ним относятся, в первую очередь, пенсионеры. Средний размер пенсий по стране составляет чуть больше BYN300. Получается, что для ремонта автомобиля и прохождения техосмотра пенсионеры-автовладельцы должны потратить почти месячную пенсию. Отказаться от автомобиля для многих из них затруднительно, поскольку с весны до осени живут на своих загородных шести сотках, изредка наезжая в город за продуктами. Люди жалуются, что «пользуются автомобилем два-три раза в год во время поездок на дачу. При этом они должны платить те же деньги, что и, условно говоря, индивидуальный предприниматель, который эксплуатирует автомобиль на коммерческой основе ежедневно».

300 деноминированных рублей – это средняя величина, но ведь в стране достаточно много граждан, получающих меньшую пенсию. Для них прохождение техосмотра с уплатой дорожной пошлины становится вообще невозможной. Поэтому нет ничего удивительного, что доля автолюбителей, вынужденных отказываться от прохождения техосмотра достигла 35%, а это негативно отражается на безопасности дорожного движения.

В прошлом году пенсионеры платили пошлину в половинном размере. В этом году эту практику отменили. Возникает впечатление, что крохи с пенсионерского стола кому-то кажутся лакомым кусочком, а возрастающее недовольство пенсионеров их просто не волнует.

Массовый отказ от уплаты несправедливой и неэффективной пошлины однозначно показывает, что механизм формирования дорожного фонда нужно изменить, дискуссии на эту тему идут второй год, но воз и ныне там. Почему это происходит?

Дело в том, что для республиканского дорожного фонда дорожная пошлина является основным источником доходов. В 2016 году она обеспечила 70,6% от доходов фонда (BYN278,1 млн). Естественно, что от такой кормушки тяжело отказаться.

Средства, собираемые с автолюбителей в форме дорожной пошлины, частично передаются в местные бюджеты как бы для ремонта проселочных дорог. На практике же значительная часть таких перечислений направляются на другие нужды и фактически пенсионеры-автовладельцы финансируют далеко не прозрачные траты местных властей, которые также не горят деланием изменить порядок взимания дорожной пошлины.

Из чисто фискальных соображений возражает против отмены дорожной пошлины и Министерство финансов.

В такой ситуации «депутаты» вынуждены вести гибкую политику. Они учитывают интересы местных властей, которые организуют им «выборы». Лоббисты от дорожников также имеют влияние. Кроме того, «депутаты» не горят желанием ссориться с Минфином. Вот и рождаются в их среде предложения по введению полугодовых техосмотров с уплатой каждый раз дорожной пошлины в половинном размере. Мол, малообеспеченным автолюбителям платить пошлину по частям будет не так больно... Проект не прошел, но неизвестно какие еще идеи подкинут «депутатам» лоббисты ведомственных интересов. Например, обсуждается и даже частью «депутатов» поддерживается вариант месячных абонементов на проезд по дорогам. Это же скольким чиновникам будет обеспечена занятость, сколько денег уйдет на контролеров!

Несправедливость взимания дорожной пошлины обусловлена отсутствием связи между размером платежа и интенсивностью использования автомобильных дорог. Решить проблему можно весьма просто: включить эту пошлину в акцизы на бензин. В результате установится автоматическая зависимость между использованием автомобиля и уплаченным налогом. Но эта идея вызывает противодействие. Почему?

Во-первых, если увеличить акцизы на бензин на всю сумму отчислений автовладельцев в дорожный фонд (BYN278,1 млн), то цена бензина возрастет весьма существенно. В результате инфляция увеличится. А это подорвет выполнение важнейшего для Нацбанка показателя. Поэтому Нацбанк против. Во-вторых, акцизы в цене на бензин постоянно растут и их увеличение является источником пополнения доходов бюджета. Но если резко увеличить акцизы для формирования дорожного фонда и подкормки местных властей, то возможность увеличения акцизов будет исчерпана на достаточно длительный период. Поэтому Минфин хочет сохранить этот источник роста бюджетных доходов для себя хотя бы еще на год. Об этом прямо заявил заместитель министра финансов Владислав Татаринович.

Таким образом, несмотря на очевидную несправедливость и неэффективность дорожную пошлины, ущемляющей интересы малообеспеченных и редко пользующихся автомобилем граждан, несмотря на наличие простой возможности для исправления ситуации, конфликт интересов не позволяет решить элементарную проблему. Возникает вопрос: есть ли сила, которая способна перебороть ведомственный эгоизм и защитить автовладельцев со скромными доходами?