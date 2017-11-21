Предприниматель-патриот: Мой дом из соломы сгорел, но я построю такой же 21.11.2017, 9:11

Владимир Романович продает вещи в белорусском национальном стиле и строит дом для семьи.

В эти выходные сгорел дом из соломы. Многим это покажется закономерностью и доказательством того, что «соломенные стены если не мыши съедят, то сгорят». Владимир, владелец дома, считает, что материал стен здесь ни при чем, и заново будет строить по этой же технологии. Но теперь уже — за очень высоким забором. По мнению владельца, причиной пожара, после которого остался лишь винтовой фундамент, был поджог, пишет tut.by.

Семья Владимира Романовича, владельца бренда belarusam.by, начала строительство дома в райцентре возле Витебска, в Бешенковичах, пять лет назад. Рассчитывали только на свои силы, практически все делали своими руками, за счет небольших сбережений.

Мансардный этаж

Стены снаружи были оштукатурены, в доме оставалось установить окна, двери, и можно было приступать к чистовой отделке. К следующему сентябрю планировали переселиться.

Так выглядел дом до пожара

Планы не сбылись — в ночь с субботы на воскресенье соломенный дом загорелся. Соседи позвонили в МЧС, но строение спасти не удалось. Уцелел лишь винтовой фундамент.

После пожара

— В 9 часов утра мне позвонили из милиции и сказали, что мой дом ночью «немного горел», — рассказывает Владимир. — Когда я приехал, то понял, что 5 лет труда уничтожены. Сгорела крыша, перекрытия, стены. Я уверен, что причина пожара — именно поджог. В доме еще не было отопления, электрики, искры или замыкания не могло быть. Скорее всего, это был или умышленный поджог, или неосторожность при обращении с огнем. Мы строимся практически в центре Бешенковичей. Рядом, через несколько домов, кафе есть, которое работает до двух ночи. Милиция теперь изучает записи с видеокамер — в дом мог зайти кто-то из посетителей.

Оконные и дверные проемы в доме были закрыты строительной пленкой, участок не огорожен, поэтому при желании в дом мог зайти любой. Соседи Владимира рассказывали, что замечали как-то заходящую в здание парочку.

За неделю до пожара Владимир уже писал заявление в милицию — в одном из помещений он обнаружил обгоревший рабочий стол и бутылку с соломой внутри.

— Может, кто-то девушку сюда приводил, пытался таким образом осветить комнату. Тогда обошлось… Милиция заявление приняла, но того, кто это мог сделать, не нашла.

Теперь семья Романовичей собирается заново строить дом. И опять из соломы:

— Теперь это будет дом в один этаж, по другой технологии… Это самая простая и экологичная технология. Перед тем как начинать строительство, мы с женой хорошо изучили этот вопрос, ездили в разные страны, чтобы посмотреть на дома из соломы. Впрочем, вариантов у нас немного — денег больших у нас нет, а этот, пожалуй, самый дешевый. Но первым делом я собираюсь обнести участок высоким строительным забором, чтобы оградить будущий дом от ночных посетителей.

Остатки дома

— Понимаете, в Бешенковичах у меня нет врагов, соседи хорошие. Многим нравился мой дом, подбадривали. Были, конечно, и такие, кто просто не понимал, что я строю. Но в нашем райцентре, как и в любом другом белорусском, много тех, кому после выпивки надо покуражиться — окно выбить, что-нибудь сломать…

Дом не был застрахован, поэтому Владимиру придется отстраиваться в прямом смысле с нуля. Остатки деревянного каркаса применить уже не удастся. Ситуация усугубляется еще и тем, что в доме сгорели закупленные пиломатериалы и фанера.

— Из инструмента у меня только шуруповерт остался. Обнадежили городские власти, сказали, что могут выделить 50 кубов леса на корню. Это уже что-то. Я очень благодарен тем, кто откликнулся на мою просьбу о финансовой помощи в соцсетях. Теперь собираю толоку — одному мне не справиться, нужна команда из трех-пяти человек. У меня уже есть четкий план, что и как делать.