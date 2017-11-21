Минский художник создал необычное граффити 21.11.2017, 9:59

2,063

На стене дома в Новой Боровой появились сцены из жизни его обитателей.

Художник Митя Писляк наконец закончил мурал-комикс на стене дома в Новой Боровой, пишет the-village.me.

Идея принадлежит проектировщику Новой Боровой «А-100 Девелопмент». Рисунок, изображающий сцены из жизни обитателей дома, был создан вручную и перенесен на стену с помощью проектора.

Митя Писляк известен как автор котов на городских стенах, реплики картины Ивана Хруцкого на улице Карла Маркса, мурала на Железнодорожной, дизайна стаканчиков для McDonald’s, а также как участник фестиваля Vulica Brasil.