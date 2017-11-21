«Копье Ольгерда стояло у ворот Москвы» 1 21.11.2017, 10:10

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21 ноября 1386 Ольгерд разгромил московскую армию, прикрывавшую дорогу к столице.

21 ноября 1368 года на реке Тросне великий князь Ольгерд разгромил московскую «заставу». Литвины двинулись на Москву.

Итог Тросненской битвы — самая крупная победа ВКЛ над Московским великим княжеством в XIV веке. Произошла она 21 ноября 1368 года.

Кампания 1368 г. («первая Литовщина» — в московских летописях) была предпринята Ольгердом в поддержку союзного ВКЛ Тверского княжества.

Ольгерд, по летописным свидетельствам, всегда хранил планы походов в секрете, не раскрывая их до последнего момента даже ближайшему окружению.

Сработала такая тактика и на этот раз. Московская разведка была уверена, что литвины придут со стороны Ржева, между тем Ольгерд внезапно появился с юго-запада и застал великого князя московского Дмитрия (будущего Донского) врасплох, пишет «Энциклопедия истории Беларуси».

Сломив сопротивление князей Семена Дмитриевича Cтародубского-Крапивы и Константина Юрьевича (князя Оболенского) войска ВКЛ приблизились к Москве, где на реке Тросне его встретила наспех собранная «застава» во главе с воеводами Дмитрием Мининым и Акинфом Шубой.

Тяжеловооруженная литовская конница наголову разгромила заставу, оба воеводы и почти все ратники были убиты или утонули в Тросне.

Победа в Тросненской битве открыла Ольгерду путь на Москву.