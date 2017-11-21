Дворцовые перевороты принца Саудовской Аравии и модернизация Востока 21.11.2017, 10:30

2,497

Мухаммед бен Салман

Чего хочет новый сильный игрок в Эр-Рияде, кроме консолидации собственной власти?

Является ли наследный принц Саудовской Аравии бесцеремонным стратегом, который погружает арабский мир в дальнейший кризис, лишь бы обеспечить господствующее положение своей страны? Или же он смелый реформатор, который наконец покончит со средневековыми традициями в Саудовской Аравии?

"Арестованные миллиардеры, объявление войны и мертвые принцы: наследный принц Саудовской Аравии устраняет своих противников и готовит смену поколений в королевском доме", - пишет журналистка немецкого издания Focus Юлия Герлах (перевод – inopressa.ru).

"Является ли наследный принц Саудовской Аравии бесцеремонным стратегом, который погружает арабский мир в дальнейший кризис, лишь бы обеспечить господствующее положение своей страны? Или же он смелый реформатор, который наконец покончит со средневековыми традициями в Саудовской Аравии? Чего хочет новый "сильный человек" в Эр-Рияде, кроме консолидации собственной власти?" - такие вопросы ставят в интернете приверженцы правительства и оппозиционеры.

"В случае с арестами речь идет прежде всего о коррупции", - отмечается в статье. "Мухаммед бен Салман, который сокращенно называет себя МБС, сорвал аплодисменты, впервые призвав к ответу членов королевской семьи", - пишет Герлах, напоминая об аресте принца Аль-Валида бен Талала, принца Мутаиба, а также о загадочной гибели молодого принца в результате крушения вертолета. "Естественно заподозрить, что в "зачистке" речь идет не только о борьбе с коррупцией, но и об устранении неугодных конкурентов наследного принца", - рассуждает журналистка.

К тому же объявление в июне именно Мухаммеда бен Салмана наследным принцем было и остается крайне дискуссионным вопросом в королевской семье, ведь обычно избранию наследного принца предшествует сложная внутрисемейная процедура, концепция которой была нарушена королем Салманом. "Принц МБС не оставляет сомнений в том, что многие старые традиции он больше не считает актуальными. Мир в семье Аль-Сауд основательно нарушен", - отмечает автор.

Уже совместно со своим сыном король Салман начал "общественную революцию": так, со следующего лета женщинам разрешат ездить за рулем, девочки впервые в истории страны смогут посещать занятия спортом в школе, снова появятся кинотеатры, женщины в будущем даже смогут посещать стадионы, говорится в статье.

"Все эти шаги давно назрели, однако раньше считалось, что такие реформы неприемлемы для консервативных религиозных кругов, - продолжает Герлах. - Власть семьи Аль-Сауд основывается на старинной договоренности с радикально-исламистскими ваххабитами: королевская семья получает политическую власть, за это религиозные круги контролируют общество и следят за моралью женщин". Однако "МБС не захотел больше ждать".

"МБС понимает, что мы думаем и чувствуем. Он не хочет ждать вечно, и он живет примерно так же, как мы", - приводит журналистка слова одной студентки из Джидды. "Трудно сказать, пожелания это или действительность", - пишет автор, отмечая, тем не менее, что на одном из семейных снимков в сети королевская семья, ранее "абсолютно неприступная", получила "другой, более приближенный к людям образ".

"Амбиции гиперактивного принца не ограничиваются внутренней политикой - во внешней политике он также расставляет новые, самоуверенные акценты", - замечает Герлах. Так, почти одновременно с арестами в Саудовской Аравии ушел в отставку премьер-министр Ливана Харири, заявив "с недовольным лицом", что этот шаг он был вынужден сделать из-за агрессивной политики поддерживаемой Ираном "Хизбаллы" в Ливане. "Таким образом, он предоставил саудовскому правительству преимущественную возможность дальше обострять конфликт с давним врагом Ираном", - считает автор.

"Федерика Могерини, верховный комиссар Евросоюза по внешней политике, оценивает конфликт, активно разжигаемый наследным принцем, как исключительно опасный. Однако, по-видимому, МБС пользуется поддержкой мощного союзника - США", - замечает журналистка. Так, The New Yorker сообщал о "тесной связи" МБС и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, а сам Трамп писал в Twitter: "Я очень верю в короля Салмана и наследного принца Саудовской Аравии. Они точно знают, что делают. Некоторые из тех, против кого они сейчас выступают, годами доили их страну!".

"МБС: вестник надежды или угроза безопасности, как он был обозначен во внутреннем документе службы внешней разведки ФРГ в 2015 году? Реформатор или военный подстрекатель?" - задается вопросом издание. "Возможно, истина лежит посередине, - подытоживает автор статьи: - МБС - авторитарный правитель нового типа, представитель нового поколения политиков стран Персидского залива. Он хорошо образованный, властных и нетерпеливый. Но главное - он пришел, чтобы остаться. Очевидно, что сейчас принц абсолютно открыто намечает основные пути своего будущего правления".