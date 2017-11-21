Видеоблогер проверил, уступят ли беременной девушке место в метро в Беларуси и РФ 30 21.11.2017, 10:38

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Минский студент провел необычный эксперимент.

На днях на YouTube-канале Easyvision, который ведет минский студент Александр, появилось прелюбопытное видео. Авторы канала решили проверить, уступят ли место беременной девушке в метро в Минске и в одном из российских городов. В ролике специально не указывают, в каком метро снято видео, – суть эксперимента не в сравнении поведения жителей разных стран, пишет citydog.by.

Половина ролика – до третьей минуты – это сплошной елей на сердца всех, кто радеет за вежливость в общественном транспорте. Но дальше не все так гладко: «Как ни странно, место уступали взрослые люди, – рассказывают авторы видео. – За три дня подростки ни разу не уступили место беременной девушке».

Автор подчеркивает, что цель эксперимента – не сравнить страны, не показать, что кто-то хороший, а кто-то плохой. И не пытаться отчитывать молодых: «Мораль данного видео очень проста: не смотрите на других людей, не ждите, пока кто-то сделает что-то хорошее вместо вас. Благие намерения – ничто, если они не претворяются в добрые дела».