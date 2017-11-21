Поставят ли точку в «деле патриотов» до конца осени? 2 21.11.2017, 10:51

1,194

Власти не будут «расписываться» в своих ошибках.

Об этом «Радыё Рацыі» рассказал поэт и один из первых белорусских политзаключенных Славомир Адамович.

Не так давно председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что «до конца осени в деле «деле патриотов» будет поставлена ​​точка». Ждать осталось не так долго?

- Сложно сказать, готовы ли власти уже расставить точки над «і» в этом деле, но, думаю, не для того весной режим совершил очередное насилие против патриотов, чтобы затем, очень мягко говоря, расписаться в своих ошибках, - считает Славомир Адамович.

- Не исключаете, что может быть худший вариант развития событий?

- Да, на мой взгляд, нужно ждать худшего. В любом случае будут приговоры на тех или иных основаниях. Могут использовать формулировку, что люди уже отсидели определенные сроки, которые и будут вынесены в судебных решениях. Но чего точно не будет, так это извинений за неправомерные действия и материальных компенсаций за отобранные месяцы жизни.

Напомним, задержания начались после заявления Лукашенко 21 марта этого года, что в Беларуси «задержали десятки боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием». В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело идет о «подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст.293 УК), позже появилась обвинение в «создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем» (арт.287 УК).

Постепенно фигуранты «дела патриотов» вышли на свободу под подписку о невыезде, а в июне дело было передано в Следственный комитет Беларуси.