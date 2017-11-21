Что белорусы ищут в интернете о картошке 21.11.2017, 10:54

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Каждый месяц жители Беларуси задают Яндексу примерно 80 тысяч запросов о картошке.

Каждый месяц жители Беларуси задают Яндексу примерно 80 тысяч запросов о картошке. Больше всего их приходит из Минска и области — около тысячи в день, а меньше всего из Гродненской области — порядка двухсот ежедневно. Интернет-гигант рассказал подробности о «картофельных» запросах наших соотечественников, пишет tut.by.

Почти три четверти запросов о картошке касаются еды — способов приготовления и рецептов блюд из нее. В огородный сезон белорусы много интересуются выращиванием картофеля — ищут в интернете сорта и необычные способы посадки, а к зиме — правила хранения.

Предпочтения зависят от областей

Судя по запросам к Яндексу, в каждой области страны местные жители предпочитают свой способ приготовления картошки. В Минске и Минской области чаще всего ищут запеченную картошку в горшочках — ее хотят приготовить со свининой, птицей, сыром, сметаной или грибами.

В Могилевской области больше всего спрашивают в интернете про пирожки с картошкой. Картофельную запеканку чаще всего хотят найти в Гомельской области — в нее кладут фарш, кусочки курицы, куриные субпродукты, грибы, капусту или сосиски.

Жители Витебска и области любят готовить и есть драники с разными добавками. Ну, а жители Брестской и Гродненской областей часто ищут в Яндексе рецепт картофельной бабки.

Почему картошкой нельзя кормить хаски

Кроме указанных блюд, белорусы готовят из картошки зразы, колдуны, пызы и клецки. С интернетом советуются и о том, как правильно сделать картофельное пюре. Узнают, как сделать дома картофель фри и как сварить самогон из картошки. Картошку запекают, жарят, варят, толкут, готовят на костре, во фритюре и мультиварке.

Больше всего ее любят есть с мясом, грибами и курицей, но не гнушаются готовить и с рыбой, уткой, кроликом, сметаной, сыром, куриными субпродуктами, ананасами, майонезом и даже киви. И только летом, когда появляется молодая картошка, белорусы всех областей бросают кулинарные эксперименты и ищут в интернете простые рецепты картошки с зеленью, лисичками, сметаной или просто маслом.

Из поисковых запросов очевидно: белорусы едят картошку не только сами сами, но и пытаются накормить ею животных вокруг себя. А перед этим интересуются, насколько это безопасно.

Жители Беларуси то и дело спрашивают у Яндекса, можно ли кормить сырым и вареным картофелем морских свинок, коз, кур-несушек, вьетнамских и вислобрюхих свиней, кроликов, коров, шотландских вислоухих кошек, щенков породы алабай и чихуахуа (без уточнения возраста собаки).

А вот хаски, судя по многочисленным запросам, кормить картошкой нельзя. Например, кто-то из пользователей обеспокоенно искал в интернете [почему хаски нельзя картошку], а через несколько минут — [хаски съела картошку] и [хаски съела картошку форум].

Как лечиться картошкой

Кроме употребления внутрь, белорусы практикуют прикладывание картофеля к разным частям тела, а также вдыхание картофельного пара. Чаще всего в Яндексе хотят найти, как лечить насморк с помощью ингаляции паром от картошки. Над кастрюлями дышат и дети, и взрослые.

На втором месте по популярности среди поисковых запросов о лечении картошкой — компрессы из вареного картофеля, таким способом лечат кашель и ушибы. Замыкают тройку лидеров среди методов лечения картофельные свечи от геморроя.

Кроме того, у Яндекса спрашивают, как с помощью картошки избавиться от мешков под глазами и следов усталости; ищут рецепты картофельной диеты и масок для лица.

Картошка присутствует в жизни жителей Беларуси не только наяву — она еще и является им в снах. Пользователи Яндекса чаще всего хотят найти, что значит, когда снится, что копаешь большую картошку. Также в сонниках ищут, что сулит сочетание покойников и картофеля. Белорусы то и дело задают, например, такие запросы: [во сне умершая соседка пришла за картошкой], [сонник копать картофель крупный с умершей бабушкой], [видеть во сне как мать покойница картошку копала].

Чуть меньше, но все же часто спрашивают, к чему снится гнилая картошка. Также в сновидениях белорусы чистят и садят картошку.

О картошке ищут анекдоты, стихи, поговорки, песни и загадки. А один неизвестный минчанин (или минчанка) последовательно искал в Яндексе картофель на картинах Ван Гога, музыку Баха о картошке и памятник картошке в Минске.