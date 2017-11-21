Путин и Асад встретились в Сочи 17 21.11.2017, 10:59

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Фото: РИА «Новости»

Переговоры продолжались четыре часа и закончились заявлением по Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщается на сайте Кремля. Переговоры продолжались четыре часа, сообщает ria.ru.

Российский правитель подчеркнул, что «борьба с терроризмом» в Сирии близка к завершению. О решении этой задачи объявят «в самое ближайшее время». При этом, по словам Путина, очаги терроризма еще будут возникать.

«Так что проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе», — добавил он.

Асад передал Путину благодарность «от всего сирийского народа».

Политическое урегулирование

Путин отметил, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Он отдал должное тому, что Дамаск готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности.

Асад подтвердил, что Дамаск открыт к диалогу. Однако, по его словам, другие страны не должны вмешиваться в сирийские политические процессы. В этом Дамаск рассчитывает на помощь Москвы.

Кроме того, правители обсудили предстоящий конгресс народов Сирии, который пройдет в Сочи.

В ходе встречи Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба РФ.