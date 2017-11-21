Где в Минске найти квартиру по $600 за «квадрат» 16 21.11.2017, 11:07

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Готовые новостройки, на которые нет никакого ажиотажа.

Вчера УКС Центрального района объявил старт продаж 15 строящихся квартир в микрорайоне Новинки. Никому бы не было до этого дела, если б не цена: государственный застройщик запросил за «квадрат» $610-630. К квартирам возник нездоровый интерес, ведь средняя цена квадратного метра в Минске почти вдвое выше заявленной. Потенциальные покупатели даже требовали повысить стоимость квартир, чтобы они не стали поводом для спекуляций. Однако новостройки по $600 за «квадрат» строит не только УКС. Журналисты realt.by нашли несколько вариантов в Минске и ближнем пригороде, которые продаются безо всякого ажиотажа, очередей и драк.

Например, по $600 за «квадрат» продают квартиру в престижном микрорайоне Зацень (это рядом с Новинками, но соседи будут куда обеспеченней). К дому ведет идеально ровный асфальт, есть машиноместа во дворе и в гараже. В общем, предложение почти ничем не уступает тому, вокруг которого вчера возник нездоровый спрос, единственное «но» — в квартире пока нет радиаторов и разводки отопления. Площадь большая — 163 кв.м, но особенности планировки и наличие двух санузлов позволяет без труда разделить квартиру на «однушку» и «двушку», почти не теряя на метраже. Вариант расположен на втором этаже дома 2016 года постройки и выставлен на продажу за $98 400.

Это предложение доказывает: для того чтобы получить вполне приличное жилье от $600 за «квадрат», не нужно годами стоять в очереди и отмечаться каждую среду. Достаточно найти в этой очереди одного-двух единомышленников, купить большую квартиру в складчину и поставить несколько перегородок. Цены будут те же, что в УКСе, а отпраздновать новоселье, вероятно, получится даже раньше.

По $560 за «квадрат» на продажу выставлена надстройка над пятиэтажкой по ул. Мавра, в которой размещается двухуровневая пятикомнатная квартира. Она занимает 6-й и мансардный этажи — ими в 2016 году надстроили обычную «хрущевку». Чистовая отделка выполнена не во всех комнатах. Сам дом после капремонта от бюджетной новостройки отличают только балконы, застекленные на разные лады. Общая площадь квартиры — 107 метров, цена — $59 900.

В Боровлянах по $513 за «квадрат» предлагают «евротрешку» с отделкой (две спальни и кухня-гостиная). Площадь — 117 кв.м, цена вопроса — $60 тыс. Вариант расположен в трехэтажном доме 2014 года постройки. В каждой комнате по 2-4 окна, окна есть даже в ванной и топочной. Дом блокированный, поэтому к нему прилегает собственный участок земли.

По $678 за «квадрат» продается трехкомнатная квартира в Колодищах под чистовую отделку, с окнами в пол. Рядом с домом магазин «Корона», до метро и центра города можно добраться на маршрутке без пересадок. Квартира находится в каркасно-блочной новостройке на четвертом из пяти этажей. Площадь — 106 «квадратов», цена — $71 900.

По $664 за «квадрат» предлагают четырехкомнатную квартиру в Курасовщине. Она находится в блокированном доме 2012 года и занимает сразу три уровня. Общая площадь — 218 кв.м, цена — $145 тыс. Внутри чистовая и довольно качественная отделка.

Мы перечислили самые привлекательные варианты квартир в новостройках в данной ценовой категории. На деле их больше, но почти у всех есть один серьезный нюанс — космические метражи. Впрочем, это делает их потенциально делимыми. Найти подходящую для перепланировки квартиру непросто, как и надежного партнера, готового разделить с вами бюджет проекта и довести все начатое до конца. Но это все же проще, чем пробиться к дверям УКСа через толпу разгневанных «списочников».