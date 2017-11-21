«У меня появилась свобода» 16 21.11.2017, 11:34

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Жители Барановичей рассказали о плюсах и минусах работы на дому.

Нет начальника, гибкий график, экономия времени на поездках, но при этом ненормированный рабочий день и отсутствие общения с коллегами – четыре жителя Барановичей рассказали intex-press.by о плюсах и минусах работы дома.

Емельян Дарбинян, 18 лет, программист:

– Я учусь в университете на инженера-программиста. Хотел найти подработку, и знакомые как-то рассказали, что можно зарабатывать деньги, не выходя из дома. Меня это заинтересовало, тем более опыт не требовался и работать можно без начальника. Я стал подыскивать в интернете работу в сфере программирования. Вскоре стал получать небольшие заказы – например, по написанию алгоритмов.

Работаю в свободное от учебы время. В неделю на это уходит около 10 часов. Не скажу, что много зарабатываю, для меня это скорее накопление нужного опыта.

На мой взгляд, минусов в работе дома больше, чем плюсов. Да, мне нравится, что можно самому распределять свое рабочее время, а также то, что не нужно куда-то идти. Мое рабочее место – это мой дом: я работаю, сидя на кровати или за обеденным столом. Но есть существенный минус во всем этом – маленькая зарплата. На обычной работе – в организации или на предприятии – заработок зависит от знаний, а здесь – от времени, затрачиваемого на работу. От дефицита общения я не страдаю, но без коллег работать мне скучно.

Поработав из дома, я понял, что в будущем хочу устроиться на нормальную постоянную работу в какой-нибудь компании с достойной зарплатой.

Сергей Крикунов, 53 года, репетитор по английскому языку:

– Три года назад я стал работать дома. До этого трудился преподавателем английского языка в нескольких учебных заведениях города, переводчиком на авиазаводе. Последнее место – Барановичский госуниверситет, где я отработал десять лет. Из университета уволился, потому что меня не устраивала зарплата. Попробовать себя в репетиторстве предложила моя дочь Настя, и я решил рискнуть.

Первое сентября 2014 года было грустным днем – я впервые не сказал своим студентам «Доброе утро». Находиться дома было непривычно и тоскливо. Я не знал, куда себя деть, несколько часов ходил по дому в ожидании первого ученика. После этого долго не мог привыкнуть к мысли, что все куда-то спешат утром, а мне никуда не надо. С другой стороны, я ловил кайф, так как мог делать то, что хочу.

Тот год прошел продуктивно. Работа дома стала приносить удовольствие и неплохой доход.

Главным плюсом стало то, что у меня появилась свобода. Теперь я сам планирую свое время, составляю расписание, а если нужно куда-то отлучиться, то не приходится ни у кого отпрашиваться. Когда же я работал в учебных заведениях, то расписание занятий постоянно менялось и не всегда было удобным для меня.

Теперь я работаю с восьми утра до восьми вечера, а затем занимаюсь своими делами. Мне не приходится заполнять журналы, писать отчеты. Правда, работаю я ежедневно: и в выходные, и на каникулах, и даже 31 декабря. Но я не считаю это минусом.

Еще один положительный момент – экономия денег и времени на поездках: теперь мне не нужно по несколько раз в день ездить на занятия из одного корпуса университета в другой.

Минусы в работе дома есть, но их немного. Во-первых, мне не нравится, что приходится много сидеть. Поэтому ежедневно я выхожу на прогулки, и моя норма – 10 тысяч шагов. Во-вторых, мой рабочий день зачастую начинается во второй половине дня, когда другие горожане, наоборот, заканчивают работу.

Инна Соколова, 41 год, портной:

– После учебы я попала по распределению на швейное предприятие. Проработала там недолго. Мне не нравилось работать в коллективе, которому был безразличен результат. Я же хотела развиваться, работать над сложными и необычными заказами. И тогда я подумала об открытии своей мастерской. К тому же понимала, что, работая на себя, буду зарабатывать больше, чем на предприятии.

Поначалу работать дома было одиноко и немного уныло. В неделю могло прийти всего три человека. Также было трудно организовать свое время. А когда родились дети, совмещать работу и семью стало еще сложнее. Иногда возникали споры с супругом. Он считал, что, если я работаю дома, значит, могу успеть переделать еще много домашних дел.

Сейчас, проработав дома около 20 лет, могу сказать, что в этом есть немало плюсов. Один из них – не нужно рано просыпаться. Все утро я посвящаю себе, а рабочий день у меня начинается около 9–10 утра. В течение дня я могу отлучиться по своим делам, ни у кого не отпрашиваясь.

Есть возможность развиваться, чего мне так хотелось. Я изучаю модные направления, тенденции и могу продвигать свои идеи. Если бы я работала на предприятии, то выполняла бы только то, что мне поручали.

Для меня работа дома – это свобода и независимость. В любое время я могу сорваться и поехать с детьми в другой город или просто выйти на прогулку. Раз в год (когда мне удобно, а не по графику!) я устраиваю себе отпуск – отключаю телефон и выезжаю с семьей из города или из страны.

К минусам я бы отнесла все тот же свободный график – работа на дому расслабляет. Мне сложно организовывать свою работу, чтобы не отлынивать. Иногда приходится себя заставлять. Из-за отсутствия нормированного рабочего дня я, когда у меня много заказов, вынуждена работать до ночи. На предприятии ты отработал определенное время и после смены можешь посвятить себя семье и личным делам.

Но работать дома мне нравится. И пусть я лишена возможности завоевать какой-то диплом, как это бывает на предприятии, мне гораздо приятнее, когда люди довольны результатом и узнают меня в городе. Это, на мой взгляд, и есть признание.

Илья Алхазашвили, 19 лет, фрилансер:

– После школы я пробовал поступить в Москву на программиста, но не хватило баллов, поэтому стал искать работу. Месяц поработал подсобным рабочим, затем – два месяца – разносчиком пиццы.

Уволился, так как не нравился график работы, ежедневные ранние подъемы и постоянное недовольство начальства. К тому времени узнал, что можно зарабатывать через интернет. Меня это заинтересовало, и я занялся копирайтингом – написанием рекламных текстов. Около месяца «сидел» на мелких заказах и работал по 12 часов. Потом решил освоить еще две сферы: программирование и экономику, чем сейчас и занимаюсь. Я разрабатываю и создаю сайты, а также отслеживаю те порталы, куда стоит вложить деньги.

Родители сначала отрицательно относились к моему занятию. Твердили, чтобы я нашел «нормальную работу», и говорили, что на фрилансе я много не заработаю. На самом деле, фрилансером можно заработать до нескольких тысяч долларов в месяц.

В работе дома есть несколько плюсов. Например, у меня нет жесткого распорядка дня: могу проснуться рано, могу к обеду, иногда работаю по 8 часов в день, иногда – по 10 часов. Все зависит от моего желания. Когда мне устроить отпуск, я тоже решаю сам: заработал крупную сумму – еду отдыхать за границу. За этот год я уже посетил десять стран.

Еще один плюс – нет начальника, который орет и отбивает желание работать. Нравится то, что у меня стало больше свободного времени.

Что касается минусов, то главный из них – отсутствие живого общения. Не скажу, что я сильно от этого страдаю, но иногда хочется посидеть в дружном коллективе, сходить на корпоратив, выехать с коллегами на природу.

Еще один минус – дом стал моим рабочим местом, а раньше он ассоциировался с отдыхом. Компьютер, за которым я когда-то проводил свободное время, теперь мой рабочий инструмент. Садишься за комп и понимаешь, что ты на работе.

Поэтому отдых для меня сейчас – это поездки на природу, чтение книг, путешествия и экскурсии.

Комментарий специалиста

Ольга Кривицкая, психолог:

– Если вы хотите сменить офис на работу дома, нужно быть готовым к смешению границ между личным и рабочим. Потребуется установить границы и правила как для себя, так и для членов семьи по режиму работы и рабочему месту. Кроме того, придется стать самому себе отличным начальником. А это и вопросы дисциплины, поощрения, контроля.

Работая в офисе, человек кроме зарабатывания денег удовлетворяет попутно еще массу потребностей. Поэтому нужно быть готовым, что при работе дома окажутся не удовлетворенными потребности, которые восполнялись в коллективе: формальное и дружеское общение, внимание противоположного пола, признание, восхищение, профессиональная поддержка. А также ряд таких потребностей, которые удовлетворялись попутно и незаметно: например, физическая активность, необходимость новых впечатлений.