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Стоимость биткоина превысила $8 тысяч

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  • 21.11.2017, 11:43

Криптовалюта снова пошла в рост.

Стоимость биткоина превысила $8000. Об этом свидетельствуют данные coindesk.com.

По состоянию на 11.35 21 ноября биткоин стоит $8238.

Накануне, в конце дня курс криптовалюты достиг отметки в $8286. Затем с утра 21 ноября было небольшое падение курса до $8238, а сейчас стоимость криптовалбты снова стала расти.

Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.


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