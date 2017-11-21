Стоимость биткоина превысила $8 тысяч 7 21.11.2017, 11:43

Криптовалюта снова пошла в рост.

Стоимость биткоина превысила $8000. Об этом свидетельствуют данные coindesk.com.

По состоянию на 11.35 21 ноября биткоин стоит $8238.

Накануне, в конце дня курс криптовалюты достиг отметки в $8286. Затем с утра 21 ноября было небольшое падение курса до $8238, а сейчас стоимость криптовалбты снова стала расти.

Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Она была создана в 2008 году анонимным математиком или группой математиков.