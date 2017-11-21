Как белорусам съездить в Латвию и Польшу за 5 евро 6 21.11.2017, 11:59

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Дешевые варианты уехать в отпуск.

Вчера Ryanair объявил черную пятницу длиной в неделю. Citydog.by нашел другие варианты дешевых путешествий. И немножко жилья.

Жилье в Испании в Португалии от 17 евро

Если уже успели купить билеты в Испанию и Португалию на распродаже Ryanair, то вот вам еще и дешевое жилье. Сервис по поиску отелей HotelsCombined предлагает жилье в Испании и Португалии от 17 евро. И это двухместный номер!

Мест много: собираетесь в феврале – пожалуйста, в июле – еще лучше.

Круиз из Хельсинки в Стокгольм за 5 евро

За распродажу ответственна круизная компания Viking Line. Компания предлагает вечером отплыть из Хельсинки, провести ночь на борту, 6,5 часов в Стокгольме и следующей ночью вернуться в Хельсинки. За 5 евро на человека – чем не вариант?

Только вот время поджимает. Забронировать место можно до 30 ноября, а попутешествовать – до 21 декабря. Так что не спать!

На автобусе в Латвию и Польшу за 5 евро

Про автобусы тоже не будем забывать: Lux Express устроил распродажу поездок по Литве, Латвии и Польше. Чем не вариант на новогодние праздники? Если Новый год хотите отпраздновать дома, тоже не беда – билеты по акции есть до самого мая.

Из Минска в Прагу и обратно за 141 евро

Здесь билеты на новогодние каникулы вы уже вряд ли найдете, но до апреля что-нибудь да будет. А все благодаря польской авиакомпании LOT, которая решила, что белорусам неплохо было бы развеяться в Праге. Правда, вместе с этим она решила, что белорусам и в Варшаве нормально, поэтому организовали там пересадку. В общем, Минск – Варшава – Прага и обратно – всего 141 евро.