Названы лучшие гаджеты 2017 года 21.11.2017, 12:10

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Американский журнал Time обнародовал рейтинг лучших технических новинок этого года.

Первой в списке гаджетов идет игровая приставка Switch от японской компании Nintendo, которая разработана таким образом, что ее можно использовать как в качестве стационарной приставки, так и для "игр на ходу", пишет korrespondent.net.

На втором месте расположился iPhone X. Издание отмечает, что безрамочный дисплей и Face ID (система распознавания лица) установят новый стандарт для смартфонов в будущем.

Третье место в рейтинге технических новинок занял ноутбук Microsoft Surface Laptop. Составители списка высоко оценили внешний дизайн гаджета, а также способность переносного компьютера долго хранить заряд.

Также в пятерку списка Time вошли квадрокоптер DJI Spark и флагманский смартфон Samsung Galaxy S8.