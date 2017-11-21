Украина выслала белорусского дипломата 4 21.11.2017, 12:44

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Дипломата выслали в ответ на объявление советника посольства Украины в Беларуси Скворцова персоной нон-грата.

В связи с тем, что Беларусь объявила советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова персоной нон-грата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала белорусского дипломата из страны, сообщила interfax.com.ua спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"В связи с тем, что белорусская сторона объявила персоной нон-грата и выслала украинского дипломата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны", - сказала Беца.

При этом спикер украинского внешнеполитического ведомства не уточнила фамилию высланного дипломата, а также его должность.

Напомним, за последние три месяца на территории Беларуси был задержан ряд граждан Украины. В частности, 24 августа в Гомеле сотрудники ФСБ России похитили 19-летнего украинца Павла Гриба.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Вчера стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.