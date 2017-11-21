Минчанин, «вырвавший» одну из 15 квартир по $610: На холоде дежурил с субботы 21.11.2017, 13:20

Желающих отхватить «квадраты» оказалось в разы больше, чем можно было предполагать.

Событием вчерашнего дня стала «распродажа» квартир в новостройке в Новинках, устроенная УКСом Центрального района. Где это видано, чтобы за метр в почти готовом панельном доме просили $610—630, пишет onliner.by.

Такая цена способна компенсировать любые недостатки — удаленность от центра, расположение на первом и последнем этажах, а также необходимость денно и нощно мерзнуть под дверями застройщика.

Предложение вырисовалось столь заманчивое, что желающих отхватить «квадраты» оказалось в разы больше, чем можно было предполагать: за жильем сформировалось три очереди, которые на какое-то время стали друг для друга непримиримыми врагами. Выиграли те, кто не вел списки и не отмечался по средам, а выстроился в живую очередь накануне старта продаж. Споры вокруг того, кому должны были достаться квартиры и как поступать красиво и правильно, не утихают до сих пор.

Один из счастливчиков, успевший отхватить дешевую «двушку», на условиях анонимности поделился с своим рецептом успеха. Молодой человек уверен: правы те, кто приложил максимум усилий и вышел из зоны комфорта, а не отмечался в не имеющих юридической силы списках, попивая кофе у себя дома.

Приехали в Новинки на экскурсию и увидели строящийся дом

— Я именно тот человек, который просто пришел под двери УКСа и стал в очередь, — рассказывает молодой человек. — Произошло это в субботу с утра. А началось все несколько раньше — месяца полтора-два назад: увидел в интернете рекламу, что в Новинках продаются квартиры, цена метра примерно $790—890. Вроде неплохо, решили с женой съездить посмотреть, что да как. Когда оказались на месте, заметили, что в квартале возводится еще один дом. Стали выяснять, кто застройщик. УКС. Начали сразу звонить, уточнять информацию.

В УКСе ответили: пока квартиры не предлагаем, но с недели на неделю должна выйти проектная декларация — следите за «Минским курьером». И вот с конца сентября мы стали охотиться за газетой и примерно раз-два в неделю звонить в УКС: так спокойнее. Помимо этого, на форуме нашли тему по этому дому, жена задала участникам ветки кое-какие вопросы, но ей вообще никто ничего не подсказал.

Очередной звонок был в прошлый понедельник, сотрудники УКСа отметили, что пока информации нет, но все может поменяться в любой момент. Во вторник с утра позвонил еще раз, а мне говорят: «Если газетчики не подведут, то декларация будет опубликована сегодня. Ищите номер «Курьера» в киосках». Так как я был в командировке, попросил жену пройтись по району и найти газету. Сделать это в Сухарево оказалось не так и просто: в киосках было пусто. А учитывая тот факт, что у нас грудной ребенок, по всему городу супруга мотаться не могла. Остались мы без газеты. Вместо этого супруга поехала непосредственно в УКС и уже на месте узнала, что существуют какие-то две очереди — одна с прошлого года, другая с понедельника. В первую очередь она на всякий случай записалась 230-какой-то и добавилась в группу в Viber.

Но ведь существовала и еще одна очередь — самая хитрая и самая умная, которая стала формироваться накануне выхода проектной декларации. «Глава» этой очереди — человек кавказской национальности — рассказал жене, что якобы в УКСе ему сказали, что надо записываться именно в эту очередь, она правильная. Уже понятно, что что-то нечисто.

Если вы чего-то хотите, будьте готовы на кардинальные меры

Послушал я все это и пришел к выводу: самое правильное — это идти непосредственно в УКС и становиться под двери. Позвонил еще раз застройщику, чтобы уточнить, как будет вестись прием, меня уверили: в порядке живой очереди. Так какие еще могут быть вопросы? Надо формировать реальную очередь из тех, кому это действительно нужно и кто готов приложить усилия!

Пришел под УКС в субботу утром, собираясь честно дежурить до утра понедельника. На крыльце уже были люди, после меня подходили еще желающие строиться. Между собой сформировали очередь — ты первый, он третий, она — десятая (по мере появления на крыльце). Так все пошло и поехало. А потом эти люди, которые год или неделю вели списки из дома и машин, смекнули, что все идет не по их сценарию, стали подходить, морально давить — мол, как вы можете, мы тут цивилизованные списки ведем, а вы вклинились. Но я им ответил: вы тут один за трехсот стоите, остальные дома на диване. Может, пускай каждый приходит и за своей квартирой стоит. Кто мешает? Удивительно, но люди из виртуальных очередей до последнего были уверены, что когда двери УКСа откроются, их пропустят первыми. Впрочем, некоторые, кто посообразительнее, из бумажных списков быстро перешли в реальную очередь.

Дежурство началось. С собой я взял термос и тестя — одному все-таки невозможно двое суток выстоять. Атмосфера среди тех, кто стоял в живой очереди, была, в принципе, неплохая. Но, что удивительно, в одной очереди оказалось человек пять (из пятнадцати) с одинаковыми увлечениями: молодые люди (в том числе неславянской внешности) занимаются борьбой. Как они все вместе оказались под УКСом — вопрос. Возможно, это счастливое совпадение, но очень маловероятно.

Что касается ребят неславянской внешности, которые оказались на крыльце. Один парень действительно дежурил с субботы, его подбадривал друг детства и крупный мужчина-белорус. Они были втроем, все вроде бы борцы. Кто остальные — не знаю.

Я думаю, что мы, первые 15 человек, все сделали правильно и просто показали людям пример, как надо поступать. Если вы чего-то действительно хотите, то идите на кардинальные меры, а на сверяйте списки в Viber. Нам всем предложили одинаково хорошую цену — «двушку» в новостройке можно взять по цене «однушки»-хрущевки, значит, надо поднапрячься.

Беспокоит меня только одно: как бы не пропало / не потерялось заявление, которое я написал, или в нем вдруг не поменялась фамилия. Договор ведь еще не заключен, его будут готовить дня два, потом регистрировать в исполкоме, и только после этого я получу свой экземпляр на руки. С момента подписания есть девять дней на то, чтобы внести всю сумму за свою «двушку».

Лирические отступления

Так совпало, что после визита в кабинет УКСа парней неславянской внешности квартир стало резко меньше (тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому очередникам жилья вроде не хватило). Мы предполагаем, что они брали по несколько квартир. Но это не больше чем наши умозаключения. Однако сами ребята утверждают, что брали по одной, но видели в кабинете УКСа людей, которые писали заявления на квартиры, но при этом не стояли в очереди. Кому верить — непонятно, может, парни просто хотят отвести от себя подозрения в двойных покупках (хотя это и не запрещено).

В машине рядом с мужчиной, который «вел» вторую очередь с понедельника, своими глазами видел женщину, которая, как мне показалось, похожа на сотрудницу УКСа. Но, конечно, не берусь утверждать, что это она...