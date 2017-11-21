Революция Достоинства: как это было 3 21.11.2017, 13:30

1,442

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

21 ноября, четыре года назад, в Киеве началась акция протеста длиною в три месяца.

Люди вышли на главную площадь украинской столицы после приостановки подписания ассоциации Украины с ЕС. И хотя ассоциация не означала получения статуса кандидата на включение в ЕС, не гарантировала обеспечение коллективной безопасности или другой военной помощи от ЕС, не включала автоматический безвизовый режим, украинцы высказались резко против приостановки подписания документа.

Протесты не ограничились только Киевом, выступления были и в других городах. Сегодня 21 ноября — это еще и национальный праздник в Украине — День достоинства и свободы.

Вспоминаем с помощью фотографий tut.by, как выглядел Майдан и что на нем происходило четыре года назад.

После разгона палаточного городка на Майдане в ночь на 30 ноября к требованиям протестующих добавилось еще одно — отставка президента Виктора Януковича.

1 декабря протестующие начали захватывать административные здания, пытались штурмовать и администрацию президента. В занятых зданиях люди жили: спали на полу, готовили, общались, даже создавали библиотеки Майдана.

Тысячи украинцев вышли на площадь после жестких разгонов Майдана в начале декабря.

В середине января Верховная рада приняла ряд законов, которые серьезно ужесточали наказание за участие в массовых беспорядках. Принятые законы привели к новой волне силового противостояния.

Результатом стычек и протестов стали упразднение большей части принятых законов и отставка правительства во главе с Николаем Азаровым.

Во время столкновений с силовиками 19 и 20 января появились первые жертвы.

После очередного столкновения 18 февраля погибли около 100 гражданских лиц, около 20 силовиков. За время противостояния счет раненых шел на сотни. По делу о стрельбе во время разгона Майдана до сих пор идет суд над бывшими бойцами отряда «Беркут».

21 февраля президент Виктор Янукович договорился с оппозицией и подписал документ об урегулировании ситуации в Украине. Президент согласился на возврат к Конституции 2004 года и досрочные выборы главы государства.

Похороны белорусского участника Евромайдана Михаила Жизневского, 28 января 2014 года.

После подписания соглашения об урегулировании ситуации Янукович в тот же день покинул страну. Позже он рассказывал, что на него готовилось покушение и он чудом смог выехать в Россию. С тех пор уже экс-президент находится в Ростове-на-Дону, его судят в Украине за госизмену, на слушаниях Янукович присутствует по видеосвязи через скайп.

И.о. президента Украины после бегства Януковича стал Александр Турчинов. Он до сих пор у власти — возглавляет Совет по национальной безопасности страны.

Страны Запада поддержали новую украинскую власть. Было сформировано временное правительство, которое возглавил Арсений Яценюк. Он подал в отставку спустя два года.

Противостояние на Майдане, 19 февраля 2014 года.

Участники Евромайдана освободили Юлию Тимошенко, находившуюся на тот момент 2 года в тюрьме по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Она теперь возглавляет фракцию «Батькивщина». А присутствующий на фото Петр Порошенко победил на досрочных выборах президента в 2014 году. Вопрос с поставками газа также решили: теперь ЕС, покупая голубое топливо у РФ, реверсом поставляет его Украине.

Ассоциация с ЕС все же была подписана. И хотя она не давала гарантии предоставления «безвиза», Украина его все же получила в этом году.

Президент Порошенко не раз уже заявлял, что страна намерена стать и членом ЕС, и членом НАТО. Он постоянно делает акцент на том, что Украина ушла от России и ее влияния. Россия же, после решения о присоединении Крыма, а также обвинений в поддержке сепаратистов на Донбассе, считается в Украине страной-агрессором.