Доллар подорожал на торгах в Минске 1 21.11.2017, 13:39

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На валютных торгах 21 ноября белорусский рубль снизился к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,003 до Br2,0047 (20 ноября - Br2,0017 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0008, его курс составил Br2,3539 (20 ноября - Br2,3547 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0046 до Br3,3743 за 100 российских рублей (20 ноября - Br3,3789 за 100 российских рублей).