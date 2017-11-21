Гринпис назвал место аварии на ядерном объекте в России 15 21.11.2017, 13:48

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Фото: greenpeace.org

Такое же ЧП произошло там ровно 60 лет назад.

Наивысшие концентрации радиоактивного изотопа рутений-106, выброс которого зафиксировали на Южном Урале контрольные службы различных стран в конце сентября, обнаружены специалистами Росгидромета вблизи комбината "Маяк" из госкорпорации Росатом. Об этом сообщила пресс-служба международной организации Гринпис.

Предположения немецких и французских экспертов, что источник выброса находится в РФ на юге Уральских гор, в Росатоме ранее назвали "несостоятельными". В российском ведомстве заявили, что их данные с 25 сентября по 7 октября не показывают на территории России наличие рутения-106 нигде, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге.

"Однако данные, опубликованные Росгидрометом (о публикации данных ведомство сообщило в ответе на запрос Гринпис России), показывают, что это не так", - подчеркнули в организации.

Фото: chelindustry.ru

Отчет Росгидромета за сентябрь свидетельствует, что "экстремально высокая" и "высокая" концентрация техногенного изотопа Ru-106 зафиксирована в поселках около "Маяка". В нормальных условиях этот элемент в окружающей среде отсутствует, и его наличие в атмосфере говорит об аварийном выбросе.

Кроме того, позднее в Росгидромете признали, что в конце сентября и начале октября были погодные условия для переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и затем на север Европы. Ранее в Росатоме утверждали, что такое движение воздушных масс якобы невозможно.

"Даже с учетом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем. Вблизи места аварии люди могут быть облучены сильнее", - пишут в Гринпис.

Эксперты Гринпис предположили, что аварийный выброс на "Маяке" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов.

Как предположили французские эксперты, могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности, хотя разрешенный нормами ПДВ годовой выброс комбината Ru-106 вместе с Rd-106 - в 10 тысяч раз меньше.

Ровно 60 лет назад, 29 сентября 1957 года, на комбинате "Маяк" из-за технической неисправности и выхода из строя охлаждающей системы произошел взрыв большой емкости с жидкими радиоактивными отходами. Была загрязнена огромная территория, десятки поселков отселены. Гриф секретности о Кыштымской аварии был снят с данных об этой аварии только в 1993 году.