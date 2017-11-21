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Фотофакт: Имперский штурмовик в минском метро

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  • 21.11.2017, 13:55
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Имперский штурмовик из «Звездных войн», как ни в чем не бывало, вязал спицами желтый шарф.

Читательница cайта Сharter97.org прислала в редакцию фотографии необычного пассажира минского метро:

«Смотрите, какого пассажира выловила сегодня в вагоне столичной «подземки» – имперский штурмовик из «Звёздных войн», как ни в чем не бывало, вязал спицами желтый шарф. И как его только через «рентген» пропустили? Видно, пришлось ложиться под металлоискатель в полный рост. А шарфик ничего такой», - описала ситуацию читательница.


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