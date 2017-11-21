«Кто мы? Brutto! Что мы хотим? Чтоб было круто!» 1 21.11.2017, 14:10

Как в Киеве отгремел концерт рок-группы Сергея Михалка.

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Это выражение можно интерпретировать и под концерт панк-рок группы Brutto, который прошел в Киеве в субботу, 18 ноября, пишет obozrevatel.com.

Выступление началось с многообещающей фразы: «Кто мы? Brutto! Что мы хотим? Чтоб было круто!». И, судя по нескончаемо пульсирующему полу и заложенным ушам, слово они держать умеют.

Первые отголоски предстоящего концерта меня настигли задолго до его начала: группа ребят в маршрутке активно обсуждали предстоящее выступление, время от времени с ностальгией вспоминая концерты «Ляписа». На душе стало теплее.

Очередь к входу площадки Stereo Plaza тянулась змейкой до надземного перехода, все стремились побыстрее попасть во внутрь, а вот музыканты выйти на сцену не торопились. Спустя 45 минут нашего ожидания, на сцене появились знакомые силуэты. Ровно один школьный урок понадобился для того, чтобы зал полностью объединил свои усилия - кажется, каждый начал скандировать «Brutto!» - и, создав очередную звуковую волну, смог ею вынести музыкантов на сцену. Артисты быстро подхватили настроение зрителей, и, не став дожидаться окончания оваций, заполнили музыкой и светом весь зал.

Невозможно сказать точно, кого было на концерте больше: мужчин или женщин, но стоит отметить, что многие из них пришли с детьми. Малыши активно подпевали и подтанцовывали под знакомые и новые мотивы, которыми, не переставая, делилась группа.

Ритм концерта был сумасшедшим – не было ни одной длительной паузы: либо крики и аплодисменты заглушала музыка, которая заставляла слушателей вновь и вновь входить в кураж, либо кричалки, которые то и дело поддерживал зал. Выступление началось с многообещающей фразы: "Кто мы? Brutto! Что мы хотим? Чтоб было круто!". И, судя по нескончаемо пульсирующему полу, сорванным голосам и заложенным ушам, слово они держать умеют.

Как показал концерт, зрители, в свою очередь, умеют поддерживать: наиболее оглушающие овации прозвучали после того, как основатель группы Сергей Михалок с гордостью поздравил одного из солистов – Виталия Гуркова, с получением чемпионского пояса престижном турнире по кикбоксингу.

Выйдя под аплодисменты из зала на сцену, Виталий поднял над головой пояс, по которому то и дело заиграл свет стробоскопов, а группа уже вместе с ним продолжила концерт.

Выступление длилось больше двух часов, за это время артисты успели не только представить свой новый альбом, а и вспомнить любимые песни группы «Ляпис Трубецкой»: «Матрешка», «Капитал», «Воины света» и «Не быть скотам», которые особенно тепло были восприняты залом.