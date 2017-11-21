Антон Геращенко: «Шпионская сеть» - это выдумка белорусско-российских спецслужб 8 21.11.2017, 14:21

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Отношения между Украиной и Беларусью ухудшаются.

Ситуацию с задержанием журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко и высылкой советника посольства Украины Игоря Скворцова сайту Сharter97.org прокомментировал Народный депутат Украины от «Народного фронта» Антон Геращенко:

- Своими действиями белорусские спецслужбы показали несамостоятельность и зависимость от российских спецслужб.

Инцидент с задержанием на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, которое было совершено не согласно уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, а российская ФСБ выкрала и вывезла его на территорию РФ, показал, что российские спецслужбы творят на территории Беларуси то, что им заблагорассудится.

Что касается обвинений Павла Шаройко в создании «шпионской сети», то это попытка создать негативный образ Украины. Наши народы дружны между собой, есть большое количество смешанных браков между украинцами и белорусами, у нас большое историческое прошлое.

Большой вопрос, проводилась эта операция с согласия Лукашенко, либо это было сделано без его согласия.

Когда Лукашенко был с визитом в Украине, то он заявлял о готовности к сотрудничеству.

Безусловно, «шпионская сеть» является выдумкой, там больше домыслов, чем фактов. Подобные заявления, которые основаны не на фактах, а из пиар-области, только вредят отношениям между двумя странами, - заявил Антон Геращенко.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Вчера стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.

20 ноября советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова объявили персоной нон грата.

21 ноября украинские власти, руководствуясь принципом взаимности, выслали белорусского дипломата из страны