Кочанова: Новый декрет о «тунеядцах» затронет полмиллиона человек 35 21.11.2017, 15:15

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«Обновленная» концепция декрета будет готова завтра.

Обновленный декрет № 3 в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Лукашенко. Об этом сообщила сегодня глава его администрации Наталья Кочанова на совещании у Лукашенко о работе экономики за истекший период 2017 года, оценке итогов года и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2018 год, передает БелТА.

По словам Натальи Кочановой, вопросы трудоустройства волнуют многих белорусов. «Сейчас мы готовим и практически завтра внесем новую концепцию декрета № 3. Мы анализируем эту ситуацию, она действительно серьезная, — отметила она. — Те данные, которые нам предоставили облисполкомы, — это порядка 500 тыс. неработающих человек».

Глава администрации Лукашенко рассказала, что в госоргане создана специальная мониторинговая группа, которая регулярно выезжает в наиболее проблемные с точки зрения безработицы регионы республики. «Мы видим, и по оценкам информационно-аналитического центра, что это основной вопрос, который волнует жителей нашей страны. В разных регионах ситуация разная, но она действительно сегодня имеет место, и самоуспокаиваться здесь нельзя», — подчеркнула Наталья Кочанова.

Она отметила тот факт, что за рубежом работают 97,6 тыс. белорусов. «Не найдя здесь работы, они просто уезжают. Надо точечно рассматривать каждый регион», — резюмировала глава администрации Лукашенко.