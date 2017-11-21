В Брюсселе состоится акция «Нет! дружбе с диктатором» 21.11.2017, 15:21

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Необходимо протестовать против самого факта приглашения Лукашенко в Брюссель.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

- Из-за общественного давления Лукашенко пришлось отказаться от поездки в Брюссель. Не сомневайтесь, ему очень хотелось поехать, но совместные усилия политиков, свободной прессы и всех разумных людей заставили его испугаться и отступить. Спасибо Николаю Статкевичу, Андрею Санникову, Владимиру Некляеву, Вячеславу Сивчику, Charter97.org, Петрасу Ауштревичюсу и всем, кто активно выступал против приглашения изгоя-диктатора в общество свободных людей.

Это наша общая победа!

Теперь необходимо протестовать против самого факта приглашения диктатора в столицу свободной Европы.

23 и 24 ноября в Брюсселе состоится ранее анонсированная серия акций протеста под измененным названием «НЕТ! дружбе с диктатором».

23.11 Площадь Schuman 11.00-13.00 «Российский Троянский конь в Брюсселе» - Информационный пикет о политике и преступлениях Лукашенко.

24.11 Площадь Jean Rey 11.00-13.00 «Где Гончар?» - Акция памяти Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского и других, убитых режимом Лукашенко.

Присоединяйтесь!