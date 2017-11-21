Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки 4 21.11.2017, 15:29

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Петр Порошенко

Приказ был подписан 20 ноября, причины увольнения не сообщаются.

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Владимира Синькевича. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства 21 ноября.

«Уволить Синькевича Владимира Геннадиевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», – сказано в тексте указа от 20 ноября.

Причины увольнения не сообщаются.

13 сентября 2017 года глава украинского государства назначил главой СВР и.о. главы миссии Украины при НАТО Егора Божка.

9 октября президент Украины уволил заместителя главы СВР Игоря Пашковского, 17 октября – первого зампредседателя СВР Игоря Разинкова.

Увольнение произошло на фоне обострения дипломатических отношений между Беларусью и Украиной.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Вчера стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.

20 ноября советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова объявили персоной нон грата.

21 ноября украинские власти, руководствуясь принципом взаимности, выслали белорусского дипломата из страны.