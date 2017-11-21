Достижения белорусских бомбардиров в Высшей хоккейной лиге 21.11.2017, 15:40

Белорусы в списке лучших бомбардиров ВХЛ.

В чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) продолжает удерживать десятое место списка лучших бомбардиров белорусский нападающий "Сокола" Вячеслав Андрющенко. В 23 матчах он набрал 17 (9+8) очков, при показателе полезности "+12", сообщает «Прессбол».

Другие наши соотечественники пока впечатляют куда меньше. Форвард "Рубина" Никита Феоктистов набрал 7 (1+6) очков в 13 играх, при 6 минутах штрафа и показателе полезности "+5". Нападающий "Нефтяника" Станислав Лопачук в 16 играх набрал 2 (0+2) очка, при 8 минутах штрафа. Его одноклубник форвард Никита Ядроец набрал 10 (3+7) очков в 24 матчах, при 24 минутах штрафа и показателе полезности "+7".

Защитник "Рубина" Евгений Ногачев набрал 6 (0+6) очков в 19 играх, при 8 минутах штрафа и показателе полезности "+4". Нападающий усть-каменогорского "Торпедо" Алексей Шантыка провел 18 игр и набрал 6 (5+1) очков, при 18 минутах штрафа и показателе полезности "+1". Форвард "Зауралья" Артур Абметка провел 19 игр и набрал 4 (0+4) очка, при 4 минутах штрафа и показателе полезности "+3". Защитник "Нефтяника" Олег Мисюль в 18 матчах набрал 3 (0+3) очка, 13 минут штрафа и показателе полезности "+2".

Защитник "Ижстали" Сергей Боголейша в 22 матчах набрал 6 (2+4) очков, заработал 12 минут штрафа и показателе полезности "+3". Форвард "Сарыарки" Дмитрий Желнеровский, который выступает в лиге под казахстанским гражданством, в 14 матчах набрал 4 (1+3) очка, при 4 минутах штрафа и показателе полезности "+3". Белорусский вратарь "Сарыарки" Александр Бородуля принял участие в одной игре, где вышел исключительно на послематчевые буллиты.