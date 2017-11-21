В Минске «Мерседес» несколько дней простоял с открытым окном 7 21.11.2017, 15:54

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Машина и ее содержимое остались нетронутыми.

В прошлом году читатели Onliner.by признали микрорайон Уручье лучшим в городе. И, похоже, не зря. Уручье настолько «няшный» район, что там можно оставить автомобиль представительского класса незакрытым на пару-тройку дней и ничего не будет. Машина останется нетронутой, а добрые люди приложат все усилия, чтобы разыскать законного владельца.

Наш читатель рассказал, что несколько дней назад заметил Mercedes S-Class, который стоял во дворе по проспекту Независимости в Уручье. В машине было открыто окно с пассажирской стороны. Прохожий забеспокоился: машина открыта, погода паршивая — дождь, снег. Приезжали сотрудники ГАИ, однако установить владельца оказалось затруднительно. Зато выяснилось, что об угоне этого Mercedes никто заявление не писал.

— Я залез в бардачок — думал, может быть, там лежит табличка под стекло с номером телефона. Таблички не было, но нашлись документы. Я их забрал для сохранности, а на водительском месте оставил записку с телефоном для связи, — рассказал корреспонденту Onliner.by автор фото.

Информацию об открытом Mercedes читатель опубликовал на своей страничке в соцсетях. И вот сегодня с ним связалась женщина. Оказалось, что машина оформлена на юридическое лицо — на международную компанию.

— Женщина прочла мой пост и узнала автомобиль. Я еще не уточнил, что же именно произошло. Но она пообещала сегодня подъехать с ключом, чтобы закрыть машину, — добавил наш читатель.