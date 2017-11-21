Хакерский гамбит Путина 21.11.2017, 16:05

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Похоже, Кремль решил пожертвовать всеми фигурами.

Россия, видимо, решила пожертвовать всеми фигурами, что были расставлены на политической шахматной доске, дабы достичь желаемой цели – изменить политическую систему в США и в странах Евросоюза, пишет sprotyv.info.

Однако риск себя не оправдал: стратегически Москва проиграла по всем фронтам. И на самом деле это всего-навсего вопрос времени, когда будет объявлена капитуляция. Те санкции, которые вводятся как промежуточные с января следующего года, заставят экономику РФ содрогнуться. Что уже говорить о тех штрафных мерах, которые будут введены в связи с вмешательством Кремля в избирательные системы иностранных государств.

Сейчас же Россия гораздо быстрее, чем планировалось, сдает одну за другой свои фигуры – хакеров, политических консультантов, лидеров ультраправых партий – кремлевских проектов. При этом руководство РФ не замечает, что каждое последующее преступление приближает его к полному фиаско.

Впрочем, точка бифуркации (невозвращения) уже пройдена. И об этом говорят не в России, а в тех странах, против которых русские начали агрессивную подрывающую кампанию.

Трамп и работа над ошибками

Пожалуй, необходимо сразу четко обозначить один нелицеприятный для российского руководства момент: когда кремлевская администрация и подконтрольные ей силовые ведомства начали проводить хакерские атаки против развитых стран (США и членов Европейского Содружества), она допустила серьезную ошибку.

«В тактическом смысле это была отличная работа, но в стратегическом смысле то, что они сделали, — это провал. Они (российское руководство – ред.) сумели оттолкнуть многие крупные западные страны, те самые страны, где они отмывают свои деньги».

Эти слова принадлежат бывшему президенту Эстонии Тоомасу Ильвесу. И он по-своему прав, ведь все на самом-то деле мнимые победы российских силовиков можно назвать лишь временно-одержанным преимуществом; при этом каждая такая «победа» приводит в конечном итоге к довольно серьезным последствиям – к санкциям против режима и полноцен ной изоляции РФ, а значит, к обнищанию российских граждан.

Впрочем, подобные свершения Кремля были возможны лишь в связи с пассивностью руководителей тех или иных государств.

Ранее, после двух кейсов – Ассанжа (2009), публикующего через сайт «Wikileaks» дипломатические депеши, вредящие авторитету США, и побега в Россию Сноудена (2013) – сотрудника АНБ, слившего данные о секретных технологиях американских спецслужб, предполагалось, что Кремль начал проводить агрессивную информационную кампанию против американцев и их союзников.

Однако уже в 2015 году стало очевидно, что Россия в ближайшее время попытается оказать воздействие на политическую систему США и ряда европейских государств посредством хакерских атак и информационных манипуляций.

В том самом 2015-м израильские спецслужбы проинформировали американское Агентство национальной безопасности (АНБ) о несанкционированном проникновении в компьютерные системы ведомства, которое было осуществлено хакерами глобальной антивирусной компании «Лаборатория Касперского» (РФ).

Тогда АНБ начало внутреннее расследование и обнаружило, что один из сотрудников службы – участник элитного подразделения – пользовался продукцией «Касперского» на своем домашнем компьютере. В конечном итоге русским удалось украсть у него важные документы.

В том же году, и это довольно примечательно, агентство «Bloomberg» сообщало, что основатель компании Евгений Касперский работал в российской ФСБ.

Этих сигналов оказалось недостаточно. Лишь только спустя два года, в июле 2017-го, главные административные ведомства США, что координируют работу военных и гражданских служб, откажутся от продукции российской «Лаборатории Касперского».

Но что сейчас делает подконтрольная Кремлю компания, которая, как оказалась, по указке российских разведывательных служб расшифровывала все данные своих клиентов – американской политической и военной элиты?

Она публикует результаты так называемого расследования инцидента с проникновением в компьютер сотрудника АНБ. В этом докладе четко говорится, что машина была заражена вредоносной китайской программой «Mokes», что имен но китайцы организовали хакерские атаки против спецслужб США, а русские здесь вообще ни при чем.

«В период с сентября по ноябрь 2014 г. управляющие серверы этого вредоноса были зарегистрированы на, предположительно, китайскую организацию под названием Zhou Lou», - пишет «Касперский».

Все это делается не просто так. Теперь, видимо, Кремль решил применить и против Китая свой гибридный потенциал. И это неудивительно, ведь власти Пекина отказались выступить на стороне Москвы и поддержать КНДР в противоборстве с Соединенными Штатами. Более того, китайцы пошли на мировую и получили за это возможность добывать нефть и сжиженный газ на территории США, что, соответственно, приведет к сокращению поставок энергоносителей из России на территорию Китая.

На протяжении двух лет – с 2015 по 2017 годы – предыдущий американский лидер, Барак Обама, не хотел применять шаги по сдерживанию России. Лишь в конце его каденции были введены санкции (точечные) против спецслужб РФ, также ему удалось выдворить 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.

До этого Обама чертил «красные линии», пытался договориться с Кремлем о выводе российских военных из Сирии, вел себя предельно аккуратно в надежде, что кандидат от «Демократической партии», Хиллари Клинтон, все-таки войдет в Овальный кабинет.

Сейчас все изменилось, не только потому, что Трамп и его окружение были заподозрены в связях с Россией, а по той причине, что интересы демократов и республиканцев на этом этапе совпали, и они решили объединить усилия (имея различные конечные цели) и противостоять русским.

Итак, специальному прокурору Мюллеру удалось добиться действительно значительных результатов. Он смог выдвинуть подозрение бывшему руководителю кампании Трампа, когда-то советнику Януковича - Полу Манафорту. Далее удалось получить сведения от двух советников, что входили в избирательный штаб Дональда Трампа – Пападопулоса и Пейджа. Они рассказали о том, что давали ложные показания и действительно во время избирательной кампании встречались с российскими высокопоставленными лицами.

В то же время Министерство юстиции начало отдельное от Мюллера расследование и, как сообщает издание «The Wall Street Journal», в следующем году готово будет предъявить обвинения шести российским чиновникам по делу о взломе серверов Демократической партии в 2016 году.

Кроме того, изданию «Associated Press» удалось заполучить данные от фирмы, что занимается вопросами кибербезопасности – «Secureworks».

Изданию при помощи этих данных удалось выяснить, что группа хакеров «Fancy Bear» (связана с РФ) смогла заполучить доступ к 4 700 почтовым адресам в «Gmail».

«В этот список входили в основном работники подрядных организаций оборонного сектора, таких как «Boeing», «Raytheon» и «Lockheed Martin», а также высокопоставленные представители спецслужб, видные эксперты по России, и прежде всего демократы. В этом перечне оказалось более 130 партийных функционеров, членов избирательного штаба и сторонников Демократической партии, в том числе, председатель штаба Клинтон, Джон Подеста, и другие люди из ее (Клинтон – ред.) окружения», - говорится в материале «Associated Press».

Вероятно, что эти материалы также будут использованы в качестве доказательств во время составления обвинительного акта против кремлевских чиновников.

До этого Комитет по разведке Сената США смог получить сведения от Интернет-компаний, «Facebook», «Twitter», «Google», что засвидетельствовали факт распространения вредоносной рекламы в различных американских штатах людьми, что были связаны с российскими спецслужбами.

Кроме того, очень кстати, как уже сообщала группа «ИС», оказались откровения Виталия Беспалова, который в течение нескольких месяцев был одним из сотен работников, закачивающих дезинформацию в Сеть через Агентство Интернет-Исследований, а точнее – российскую «троллеферму», ответственную за взрывной контент, который потребляли 126 миллионов американцев во время президентских выборов.

Также следователям даже удалось добиться экстрадиции двух российских хакеров из Испании. Об одном из них, Павле Левашове, мы поговорим чуть позже.

Теперь остается лишь ждать, когда прокуратура США сможет собрать воедино все сведения и представить общественности обвинение против России. Понятно, что после признания Кремля повинным во вмешательстве в политическую систему США, Белый дом – хочет он того или нет – вынужден будет ввести дополнительные (предельно жесткие) санкции против РФ.

Кроме того, и это весьма важно, Тереза Мэй снова-таки напомнила, что все началось с аннексии Крыма. Другими словами, она в очередной раз настояла на том, что позиция Великобритании неизменна: полуостров должен входить в состав Украины, санкции будут действовать до полного возвращения Россией всех захваченных у нашего государства территорий.

Почему же заявление прозвучало сейчас? Просто-напросто ситуация в стране накалилась.

Сейчас, когда парламент Шотландии одобрил, но отложил до выхода Великобритании из ЕС проведение повторного референдума о независимости, Россия вновь пытается вмешаться в подготовительный процесс. Точно так это происходило в 2014 году. Москва не оставляет попыток организовать раскол Великобритании, чтобы потом попытаться легализовать аннексию Крыма.

«Мы знаем, что россияне причастны к выборам во Франции. Мы знаем, что они причастны к выборам в Германии. Мы сейчас знаем, что они были привлечены к сепаратизму в Испании... И я понимаю, что они взялись за работу в Шотландии по референдуму за независимость от Великобритании. Это сложная общенациональная стратегия. Она не остановилась и не остановится», – сказал сенатор Ангус Кинг.

И в качестве подтверждения его слов следует сказать, что чуть более месяца назад стало известно о попытке хакерской атаки на компьютерные системы парламента Шотландии. Указывалось, что злоумышленники пытались получить доступ к аккаунтам электронной почты посредством систематических попыток взлома паролей. Установить личности преступников не удалось, правда, учитывая вышесказанное, можно предположить, что русские уже начали второй раунд шотландской игры.

Недавно официальный Лондон открыл расследование по делу о российском вмешательстве. Однако до начала работы следователей, журналисты и эксперты собрали достаточно доказательств.

Так, эксперты Лондонского городского университета обнаружили, что около 13,5 тысяч ботов продвигали идеи Брексита в Twitter.

4 ноября 2017 года в издании «Mail on Sunday» было опубликовано интервью с человеком, работавшим на «фабрике троллей» в Санкт-Петербурге. Он сказал следующее: «В период референдума по Брекзиту суть постов заключалась в поддержке выхода Соединенного Королевства из Евросоюза».

На вопрос о том, какими были цели, бывший тролль ответил: «Вам стоит спросить об этом высшее начальство, но мне кажется, что цель заключалась в том, чтобы посеять разногласия в Лондоне и Соединенном Королевстве».

Тяжело представить, что тогда будет ждать Россию, ведь даже сейчас, на этом промежуточном этапе, мы видим, какие серьезные ограничения вводятся против этой страны и ее руководства. И речь идет пока лишь о подозрении – об отдельных уликах.

Однако ныне к этому процессу могут подключиться и европейские страны. Об этом как раз и поговорим.

Историческая речь Терезы Мэй

Правительству Великобритании также понадобился достаточно длительный период времени, чтобы признать факт российского вмешательства в референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС – процедуру Брексит.

Итак, на банкете лорд-мэра лондонского Сити премьер-министр Тереза Мэй произнесла поистине историческую речь, в которой признала, как данность, что Россия не просто вмешивается в выборы в различных странах, но и пытается изменить действующий миропорядок.

Вот, что госпожа премьер сказала: «У меня очень простое послание для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам не удастся добиться успеха, потому что вы недооцениваете прочность наших демократий, неизменную притягательность свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают. Британия будет делать все необходимое для самозащиты, а также будет сотрудничать с союзниками, чтобы они делали то же самое».

Конечно, Тереза Мэй не могла выступить с иным заявлением; ведь сейчас идет речь о государственной безопасности. И ныне эта угроза ощущается с новой силой.

Однако мы не должны упускать из виду важность момента. Эта речь является поистине исторической, потому что она смогла зафиксировать точку невозврата для самого Кремля. Премьер передала русским четкий сигнал: их ждет ответ – полноценная изоляция со всеми вытекающими.

Каталонское фиаско

На днях, выступая в Брюсселе, министры обороны и иностранных дел Испании сообщили, что официальный Мадрид располагает достаточными доказательствами, чтобы обвинить Россию во вмешательстве ее хакеров в процесс каталонского референдума.

По словам Альфонсо Дастиса, главы внешнеполитического ведомства Испании, власти обнаружили в социальных сетях фейковые профили, половина которых обслуживалась из России, а 30% – из Венесуэлы.

Известно, что Россия использовала «Twitter», «Facebook» и другие соцсети и сайты, чтобы публиковать информацию о сепаратизме в Каталонии и влиять на общественное мнение избирателей.

Согласно сообщениям Гражданской гвардии Испании, сторонники отделения Каталонии обратились за помощью к российским хакерам, чтобы те формировали Интернет порталы, где бы размещались адреса избирательных участков. Взломщики же постоянно создавали ссылки на веб-страницы, что агитировали прийти на плебисцит.

Проблема в том, что, согласно испанскому законодательству, силовики не могут заблокировать работу вредоносных сайтов, если нет межправительственного соглашения в области цифрового законодательства. По понятым причинам этого договора у Испании нет с Россией.

Как указывает испанская газета «El Pais», у одного из хакеров, что организовывали процесс на местах, Даниэля Моралеса, был выявлен личный блог, где были размещены хвалебные речи в адрес Путина.

Кроме того, как сообщает издание, за две недели до начала референдума все тот же глава «Wikileaks» Джулиан Ассанж активно подключился к процессу агитации за отделение и даже создал на своем сайте страницу со ссылкой на данные по организации каталонского плебисцита.

Впрочем, дело не только в референдуме. Ранее во все той же Испании (Барселона) были задержаны российские хакеры – Павел Левашов и Станислав Лисов. Последний уже экстрадирован в США, по первому есть разрешение Мадрида о переводе в американскую тюрьму.

Павел Левашов, например, принимал активное участие в подрыве национальной безопасности США. Он, как оказалось, является офицером российской армии. Хакер управлял глобальной сетью «Kelihos», которая объединяла десятки тысяч зараженных вирусами компьютеров. В Вашингтоне считают, что именно через эту сеть российские хакеры атаковали избирательную систему США.

Самое интересное, что их адвокат Александр Ионов не является, как он сам представлялся, вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Он - лидер недавно созданной общественной организации «Антиглобалистское движение». Эта структура в 2015 и 2016 годах организовывала в Москве две конференции сепаратистских партий со всего мира.

На эти нужды были выделены деньги из федерального бюджета РФ. Кроме того, на само мероприятие тогда были приглашены каталонская партия «Кандидатура народного единства» (CUP), а также приезжала делегация «Каталонской солидарности» — политсилы, выступающей за независимость Каталонии. Эту партию представлял Энрик Фолч, которого можно было часто увидеть на российских телеканалах.

Также известно, что главными организаторами этих форумов были бывший глава РЖД Владимир Якунин и олигарх Константин Малофеев – создатель проекта «Новороссия».

Эндшпиль

Эндшпиль в шахматах – это заключительная часть игры, противостояния. Мы так же, как противники, сидящие перед шахматной доской, наблюдаем за окончанием игры, за поражением в ней России.

Москва попыталась изменить политический ландшафт Европы и проиграла. Осталось огласить поражение. Однако ждать этого осталось недолго, ведь уже с конца января 2018 года вступят в силу новые американские санкции. Эти штрафные меры приведут к серьезным экономическим осложнениям. Что уже говорить о тех ограничениях, которые последуют по причине российского вмешательства в политические избирательные системы США и европейских стран.

А то, что эти санкции будут приняты и введены – сомнений нет. Ныне и США, и ЕС готовы к их принятию. Не готова к этому шагу только Россия.