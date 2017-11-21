20 лет под наблюдением спутника: как менялась наша планета 21.11.2017, 16:12

1,325

На создание ролика у специалистов NASA ушло три месяца.

NASA надеется, что видеоролик, смонтированный из спутниковых снимков, заставит всерьез задуматься о проблемах экологии.

Американское космическое агентство показало, как в течение 20 лет в результате глобального потепления менялся размер ледников на Земле. На видео заметно, что Арктика стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались биологические пустоты, пишет vokrugsveta.ua.

Видео смонтировано из спутниковых снимков, самый старый из которых датируется 1997 годом. На создание ролика у специалистов агенства ушло три месяца.

На прошлой неделе NASA показало таймлапс-видео разрушительных штормов 2017 года.