Следствие рассказало о подробностях ограбления банка в Могилеве 21.11.2017, 16:19

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Фото: sk.gov.by

Нападавший в течение часа держал в заложниках кассиров и клиентов банка.

В Могилеве выясняют все обстоятельства захвата заложников в банке. Уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего россиянина, который недавно получил вид на жительство в нашей стране. Статья — "захват заложников, совершенный в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений" (пункты 6 и 7 части 2-й статьи 291 УК). Для Беларуси такое происшествие исключительное, передает Еврорадио.

Официальная представительница УСК по Могилевской области Оксана Соленюк напоминает хронологию событий. 20 ноября в 14:40 мужчина в маске зашел в отделение "Беларусбанка" по улице Калиновского в Могилеве и стал угрожать его работникам предметом, похожим на пистолет системы Макарова. Он требовал передать ему деньги и драгоценности, взял в заложники 8 посетителей и 6 работников банка. У заложников мужчина забрал телефоны, заблокировал вход — к зданию уже прибыл наряд отдела Департамента охраны МВД.

В ходе переговоров с правоохранителями злоумышленник выпустил из здания несколько человек. Он потребовал автомобиль, иначе угрожал начать расстреливать заложников. Чтобы избежать жертв, его требование выполнили. Первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Александр Васильев представился начальником службы безопасности банка и предложил себя в обмен на заложников. Мужчина согласился. Он вышел из здания вместе с Васильевым, держа пистолет у его головы. Автомобиль, в котором ехал злоумышленник и заложник, сотрудники Департамента охраны остановили через 400 метров, его заблокировали двумя служебными легковыми автомобилями. Как видно на снимках, в лобовое стекло милицейского автомобиля попали четыре пули. Поскольку информации о пострадавших милиционерах нет, то они чудом уцелели.

Злоумышленник пытался скрыться в частном секторе, но был задержан. Из-за того, что он отстреливался, милиционеры открыли огонь на поражение и ранили его в ногу. Сейчас мужчина находится под усиленной стражей в больнице. Известно, что ему 28 лет, он — гражданин России. После получения вида на жительство в нашей стране, жил в Могилеве. У него нашли 9 тысяч белорусских рублей, 2000 рублей, более ста долларов и жесткий диск с записями видеокамер, который он забрал в банке. Обыск прошел по месту жительства россиянина. В банке работали кинологи, не исключалось, что в здании могло быть оставлено взрывное устройство. Расследование продолжается.