Илон Маск: При создании новой модели Tesla использованы ракетные технологии 21.11.2017, 16:40

Tesla Roadster за 1,9 секунды сможет разогнаться до 100 км/ч.

В 2020 году Tesla выпустит электрический суперкар, который за 1,9 секунды сможет разогнаться до 100 км/ч, а его предельная скорость составит 400 км/ч. Однако в будущем эти показатели вырастут и даже позволят автомобилю «летать» на коротких участках дороги. Как рассказал глава компании Илон Маск, секрет заключается в использовании ракетных технологий SpaceX, пишет hightech.fm.

В своем микроблоге в Twitter Маск намекнул, что при создании новой модели Tesla Roadster были использованы космические разработки. «Ракетные технологии, примененные к автомобилю, дают по-настоящему революционные возможности», — написал глава компании.

Он также допустил, что усовершенствованные модели электрического суперкара смогут «летать» на короткие расстояния: «Это, безусловно, возможно. Вопрос только в безопасности».

Not saying the next gen Roadster special upgrade package *will* definitely enable it to fly short hops, but maybe …



Certainly possible. Just a question of safety. Rocket tech applied to a car opens up revolutionary possibilities. — Elon Musk (@elonmusk) 19 ноября 2017 г.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск воспринимает все свои проекты как часть единой экосистемы. Разработки одной компании используются для развития другой. Так, SpaceX позаимствовала некоторые производственные технологии у Tesla. А автомобильная компания, в свою очередь, переняла у SpaceX инновационные методы сварки.

Скоростного режима Ludicrous Mode для электромобилей также удалось добиться за счет разработок космической компании. В одной из деталей сталь заменили инконелем — жаропрочным сплавом, который используют в космической индустрии.

По наблюдениям Electrek, компании Маска в последнее время стали чаще обмениваться технологиями и сотрудниками. Кроме того, технологии Tesla и SpaceX используются при строительстве скоростных тоннелей для борьбы с пробками под брендом The Boring Company.

Несмотря на эффектные проекты и презентации, у экспертов и аналитиков много вопросов к амбициозному предпринимателю. Некоторые отмечают, что из-за высокой кредитной нагрузки и проблем со сроками поставок Tesla проиграет крупным автомобильным компаниям, которые выходят на рынок электромобилей.

По мнению трейдера Джима Чаноса — давнего критика предприятий Маска, инвесторы вкладываются в самого предпринимателя, а не в его компанию. И как только Маск уйдет с поста главы Tesla — а Чанос уверен в таком исходе — то инвесторы начнут стремительно избавляться от акций компании.