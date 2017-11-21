Три сценария для Германии Джерард Роланд

21.11.2017, 16:51

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Ангела Меркель

Фото: grushevskogo5.com

Cейчас Меркель лучше всего подходит на роль лидера Германии.

Отказ лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера от переговоров о создании коалиции "Ямайка" спровоцировал беспрецедентный политический кризис в Германии, который может привести к серьезным негативным последствиям во всей Европе. Я всегда не очень хорошо относился к Линднеру из-за его пропутинских и антидемократических заявлений. Зеленые казались гораздо более надежным потенциальным партнером. Поведение Линднера недальновидно, и важно понимать, что именно он несет ответственность за возможную политическую нестабильность в Германии.

Что дальше? Можно говорить о трех потенциальных сценариях: новые выборы, возвращение к Большой коалиции с Социал-демократической партией Германии и правительство меньшинства.

СДПГ отказывается входить в правительство до новых выборов. В этом мало смысла. Партия может получить еще меньше голосов после нового голосования. В любом случае, большую коалицию, видимо, можно исключить.

Выборы вряд ли решат много проблем. Ангеле Меркель, возможно, придется уйти в отставку, а кампанию возглавит кто-то другой. Но кто? Непонятно. СвДП после фиаско Линднера многое потеряет. Думаю, что проиграют традиционные партии, а победит Альтернатива для Германии (АдГ). Если снова исключить большую коалицию, никто ничего не выиграет. Если СДПГ готова присоединиться к большой коалиции после новых выборов, то было бы лучше сделай она это сейчас, избежав неопределенности новых выборов, но партия этого не хочет.

Остается решение о правительстве меньшинства во главе с Меркель. Это станет чем-то новым для Германии, но в Скандинавии такой вариант хорошо работал достаточно долго.

Я уверен, что СДПГ или, как минимум, большая часть партии, поддержит много законодательных инициатив бундестага. Не будучи частью правительства СДПГ получает право вето, что фактически усиливает ее переговорные позиции. Относительно того, станут ли зеленые частью правительства ХДС/ХСС, пока не совсем ясно. Независимо от того, будут зеленые в правительстве меньшинства или нет, кораблик поплывет.

Некоторые из проектов ЕС могут продвинуться даже лучше, чем это было бы в случае работы в правительстве Линднера, настроенного против ЕС. Возможно, было бы наладить сотрудничество Меркель и Макрона. Несмотря на все ошибки и неудачи, сейчас Меркель лучше всего подходит на роль лидера Германии. Кроме того, в этом заинтересована Европа, учитывая, что экономика развивается, а ошибочна почти преступная политика экономии позади.

Джерард Роланд, «Новое время»