Утром на МАЗе умерли двое рабочих: сначала охранник, потом сантехник 17 21.11.2017, 17:01

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Фото: bymedia

Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Утром 21 ноября следователи выезжали на Минский автомобильный завод. Сначала скончался охранник во время инструктажа, а потом сантехник в столовой. Об этом tut.by рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

«Заводским районным отделом СК проводится проверка по факту смерти двух рабочих на территории ОАО «МАЗ», — рассказала Марина Дранькова.

Рано утром во время инструктажа в учебном классе потерял сознание 57-летний стрелок военизированной охраны; он скончался до приезда скорой.

Потом стало плохо 61-летнему сантехнику, который пришел выполнять работы в столовой. Коллеги оказывали ему помощь, но спасти мужчину не удалось.

«По предварительным данным, гибель мужчин не вызвана внешними факторами и случаи между собой не взаимосвязаны. Учебный класс и столовая находятся в разных зданиях, помещения обособлены от производственных помещений», — уточнила официальный представитель УСК по Минску.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр и опрашиваются очевидцы. Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.