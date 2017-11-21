«Приучаем поляков и к нашим сладостям» 1 21.11.2017, 17:10

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Белорусы открыли в Гданьске кондитерскую, ставшую лучшей на Поморье.

У минчан Ольги и Дмитрия Должевских была мечта — открыть кондитерскую. И она сбылась: правда, не в Беларуси, а в польском Гданьске, где точка, открытая белорусами, стала лучшей кондитерской года. Супруги говорят, что победа в конкурсе «Чемпионы вкуса», устроенном местной газетой Dziennik Bałtycki, стала для них неожиданностью. Сейчас семейная пара планирует расширять свой бизнес, пишет tut.by.

Кондитерская Le Délice находится на улице Partyzantów. От исторического центра — несколько остановок на трамвае до большого торгового центра. Немного пройти, повернуть направо — вот и cukiernia, как в Польше называют подобные кафе. На одном из больших окон красуется надпись о том, что заведение — «Кондитерская года на Поморье».

В небольшом кафе уютно и тепло, пахнет карамелью и шоколадом. В витринах — пирожные, макаруны, пряники и круассаны. За барной стойкой — Божена. Девушка приехала в Гданьск из Новогрудка. Владелец кондитерской Дмитрий говорит, что вокруг кафе уже стал формироваться некий круг из соотечественников.

Супруги долго выбирали, куда именно хотят переехать жить. Говорят, что, добившись всего, что могли, в Беларуси, поняли — надо развиваться дальше. Поэтому в какой-то момент решили просто уехать и начать все заново.

Выбор пал на Польшу.

— Сначала мы выбрали четыре возможных города — Вроцлав, Варшаву, Гданьск и Краков. Последний сразу же отмели, потому что там проблемы с экологией — с началом отопительного сезона появляется смог. Вроцлав расположен слишком далеко от Беларуси. Варшава — очень динамичный город, а вот Гданьск поменьше, и здесь есть море — мечта, наверное, каждого белоруса, — смеется женщина и добавляет, что на пляж выбираться часто не получается из-за занятости.

— Нам важно было, чтобы у жителей города был стабильный заработок, потому что понимали — делать пирожные мы будем премиум-класса. Несмотря на то что в самом Гданьске живет около 500 тысяч человек, город входит в конгломерат Труймясто, а вместе с Гдыней и Сопотом — это уже почти миллион жителей. Мы надеялись, что, если наши кондитерские изделия понравятся гданьчанам, то, может быть, растопим сердца и жителей Гдыни, например, — говорит Дмитрий.

Сейчас кондитерская сотрудничает с несколькими ресторанами Гданьска, а за пирожными действительно ездят и из соседних городов.

Жизнь начинали заново и завоевывали польского покупателя

Приехав в Гданьск два года назад, пара столкнулась, как и многие другие эмигранты, с тем, что на новом месте не было ни друзей, ни знакомых. Семья с тремя детьми по сути начинала новую жизнь. И это, конечно, отразилось на ведении бизнеса. Супружеская пара говорит, что в Минске было бы легче: первыми покупателями стали бы соседи, родственники и друзья — а дальше заработало бы сарафанное радио. В Гданьске же надо было доказывать потенциальным покупателям, что новое, не известное никому кафе достойно внимания.

— В Беларуси если открывается новое заведение, то к нему неизменно на начальном этапе есть интерес, заходят посмотреть. В Польше, наоборот, будут идти мимо: мол, мы вас не знаем, а за пирогами и пирожными ходим в кондитерскую рядом уже несколько лет. Но мы запаслись терпением и выдержкой и сделали ставку на наше качество и неповторимый вкус. Пытались делать бесплатные дегустации, но не пошло. Оказалось, что полякам легче купить что-то за грош, — говорит Дмитрий.

Всему этому супруги учились на месте. Сначала на свои кондитерские изделия ставили невысокие цены, привлекая покупателей.

— Нам рассказали, что есть так называемый эффект второй покупки — когда вот этот конкретный человек зайдет к нам второй раз. В первый месяц работы мы заметили, что многие люди к нам вернулись, мало того, они пришли с друзьями, — добавляет Ольга.

Белорусы признаются, что, конечно, были моменты и отчаяния, и разочарования, но они упорно шли вперед. О том, как переезжали, сейчас вспоминают с легкой улыбкой, но тогда, два года назад, было страшно. Плюс — понадобилось немало денег.

— Зарабатывали, собирали и продавали, что имели. Было страшно вдвойне, потому что переезжали не только мы, но и наши дети. Они, кстати, уже хорошо адаптировались к новой среде, быстро выучили язык. Старший, 15-летний Никита, уже вовсю помогает нам в кафе. Очень помогло, что он учился в белорусскоязычной гимназии, и дома мы старались говорить на белорусском языке.

Рабочий день начинается в 4 утра, а заканчивается поздно вечером

Ольга по образованию — инженер-технолог, окончила Белорусский государственный технологический университет и Международную кулинарную академию в Киеве. Здесь она — главная по десертам. В паре с Ольгой работает еще один кондитер.

Дмитрий — юрист. На нем административные и логистические дела небольшого бизнеса, а еще он печет круассаны и французские булочки.

Занятость у супругов — тотальная: рабочий день начинается в четыре утра, а заканчивается поздно вечером. А ведь у Должевских трое детей!

— Как все успеваем — непонятно, — смеется Ольга и угощает пирожными и круассанами. Потом на столе появляется зефир, который по вкусу очень похож на всеми нами любимый белорусский. Ольга гордо улыбается и говорит, что сварен он по ее фирменному «выстраданному» рецепту.

Посетителей в кондитерской балуют вишневыми тортами «forêt noire», фруктовыми пирожными, трюфелями, муссами, пирогами и мороженым. Сейчас вовсю идет приготовление к рождественским праздникам — и Ольга с упоением рассказывает о новых десертах:

— У нас будет новая линейка зимних пирожных с ароматами карамели, корицы, со сливой, шоколадом и апельсиновой цедрой. Внутри — влажный мусс с хрустящим грецким орехом. Здесь перед праздниками пользуется популярностью пряничная тематика, а, работая в Польше, мы должны ориентироваться на местного покупателя. Мы выбираем типичные угощения для Поморского воеводства, но немного приучаем клиентов и к белорусским сладостям. Так в нашем ассортименте появился зефир, рецепт которого я разрабатывала целый год.

— А белорусы к вам приходят?

— Одним из наших покупателей был консул Республики Беларусь в Гданьске. Сотрудники консульства часто приезжают к нам, заказывают изделия. Они, кстати, очень болели за нас в конкурсе.

Главный контроль качества — покупатели

Ольга и Дмитрий говорят, что открыть в Польше кондитерское производство легче, чем в Беларуси, но есть свои нюансы. В Беларуси Ольга работала в госструктуре, ее деятельность была связана с контролем качества продукции — и сферу белорусского общепита кондитер знает изнутри.

— Очень большой минус в Беларуси — там предвзятое отношение органов контроля качества к производителям. Например, для каждого пирожного нужен отдельный документ: всякие таблицы с подсчетом калорий, углеводов, белков и жиров. Здесь не так. Например, сейчас мы делаем линейку зимних десертов. У меня никто не требует, чтобы я писала все эти таблицы, подсчитывала килокалории, сколько углеводов и сахаров, и чтобы я везла в санэпидемстанцию образец на тестирование. Если я заявляю, что, например, данный десерт не содержит глютен, то так оно есть — и никто не проверяет. Или вот еще пример. Когда мы уезжали, в Беларуси некоторые натуральные составляющие были запрещены в массовом производстве. Например, на свежие сливки животного происхождения надо было получать дополнительное разрешение.

В Польше же, говорят белорусы, главный контроль качества — это покупатели.

— Если ты сделаешь что-то плохо, люди сюда просто больше не придут. Нет, государственная система контроля, конечно, тоже есть, как есть и определенные требования от местной санэпидемслужбы. Но все происходит по-другому: раз в год проводится проверка — но не внезапное мероприятие, а нас предупреждают о визите. Если есть какие-то замечания, дают время на исправление. При этом сами замечания носят устный характер. Например, если не хватает каких-то документов, то их можно довезти или выслать по электронной почте. По оборудованию — то же самое. Устраняем, фотографируем и отсылаем на e-mail. Перед открытием в кафе приходят специалисты, смотрят, что-то советуют, как лучше сделать и как будет правильнее.

— Может быть, в Беларуси, открыв подобное заведение, мы бы уже расслабились, — говорит Дмитрий. — Но здесь это просто недопустимо — очень высокая конкуренция, много других кондитерских. Но мы поняли, что добились успеха, когда среди наших покупателей увидели кондитеров и владельцев конкурентных кафе.

В планах у белорусов — открыть франшизу: может быть, начать сотрудничать с кем-то из западной Европы, например, организовать подобную кондитерскую в Германии, а еще расширить ассортимент кондитерских изделий здесь, в Гданьске.

— Мы еще, можно сказать, в начале своего пути. В идеале мы хотим сделать такую разностороннюю кондитерскую, где каждый может найти себе сладость по душе. Поэтому есть куда развернуться. А когда, наконец, все-таки возьмем отпуск — съездим в Беларусь: очень интересно, как там все изменилось за последнее время.