Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли 7 21.11.2017, 17:06

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Андрей Санников

Диктатору дали понять, что его не хотят видеть в Брюсселе.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- С чем, на ваш взгляд, связан отказ Лукашенко ехать на саммит «Восточного партнерства» в Брюссель?

- Это не отказ Лукашенко. Я думаю, что ему все-таки дали понять, что не хотят его там видеть. По крайней мере европейские политики, с которыми я разговаривал на недавно закончившемся форуме в Галифаксе, считали, что приглашение Лукашенко — ошибка.

То есть, лоббисты участия Лукашенко в саммите проиграли. Мы знаем, что здесь первые роли играла Латвия и некоторые другие Центрально-европейские страны. Но действия самого Лукашенко, который вновь усилил давление на оппозицию, гражданское общество, независимую прессу - поставили под сомнение его участие в саммите.

Хочу напомнить, что лоббисты Лукашенко объясняли его приглашение тем, что он играет «конструктивную роль» в урегулирование конфликта в Украине. Но сегодня он развязал с Украиной войну и продемонстрировал свою реальную позицию.

- Говорят, что несмотря на формальное приглашение, ни один из лидеров европейских стран не собирался встречаться с диктатором.

- Да. А еще было обращение лидеров Белорусского Национального Конгресса Статкевича и Некляева о том, что присутствие Лукашенко в Брюсселе неуместно. Белорусская диаспора также готовилась достойно встретить диктатора. Очень важно давать свою принципиальную оценку всяческим поползновениям европейских политиков дружить с диктаторами. Все это сыграло свою роль. Европейцы не захотели ввязываться в сомнительные мероприятия.

- В связи с последним обострением отношений с Украиной, какие должны быть действия международного сообщества в отношении режима Лукашенко? Может ли Минск оставаться «переговорной площадкой» между Россией и Украиной?

- Здесь все зависит от действий Украины. Очевидно было, что Минск не является площадкой для реальных переговоров, а используется Кремлем в своих целях.

Лукашенко не является сторонником преобразований в Украине, а использует ситуацию для того, чтобы нажиться на трагедии украинского народа. Поэтому все зависит от Украины. Как от ее гражданского сообщества, так и от политиков.

- Что они должны сделать?

- Первое, ясно высказаться в отношении того, что происходит в Беларуси. Второе, ясно высказаться по характеру режима в Беларуси и соответственно выстраивать свои отношения, а не водить дружбу с диктатором и в тоже время стремиться стать европейским государством.

- Как вы относитесь к идее, что сегодня против режима Лукашенко нужно вводить такие же санкции, как и в отношении Путина в связи с тем, что диктаторский режим в Беларуси является пособником режима в России?

- Я выступаю за то, чтобы правосудие восторжествовало в международном масштабе, поскольку оно отсутствует в Беларуси. Против серийных преступников должны действовать санкции.