МИД Чехии: Россия умышленно искажает историю 3 21.11.2017, 17:31

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Любомира Заоралека возмутили попытки трактования Пражской весны как организованного Западом переворота.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что российские государственные СМИ должны прекратить публикацию мнений, которые искажают и неправильно толкуют историю. Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.

"Условием улучшения отношений между Чешской республикой и Россией является то, что связанные с государством российские СМИ должны прекратить публиковать мнения, которые являются грубым искажением и неправильным толкованием событий 1968 года в Чехословакии", - написал он.

"Мы не хотим слушать, что в 1968 году мы столкнулись с организованным Западом переворотом", - добавил министр.