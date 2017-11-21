МИД Чехии: Россия умышленно искажает историю

МИД Чехии: Россия умышленно искажает историю3
- 21.11.2017, 17:31
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Любомира Заоралека возмутили попытки трактования Пражской весны как организованного Западом переворота.
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что российские государственные СМИ должны прекратить публикацию мнений, которые искажают и неправильно толкуют историю. Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.
"Условием улучшения отношений между Чешской республикой и Россией является то, что связанные с государством российские СМИ должны прекратить публиковать мнения, которые являются грубым искажением и неправильным толкованием событий 1968 года в Чехословакии", - написал он.
"Мы не хотим слушать, что в 1968 году мы столкнулись с организованным Западом переворотом", - добавил министр.
Podmínkou zlepšení vztahů mezi ČR a Ruskem je, aby ruská média spojená s vládními institucemi nezveřejňovala stanoviska, která jsou hrubým překroucením a dezinterpretací událostí roku 1968 v ČSSR. Nechceme poslouchat (číst), že jsme v roce 1968 čelili Západem organizovanému puči.— Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 21 ноября 2017 г.