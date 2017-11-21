Белорусы почтили память Михаила Жизневского в Киеве 2 21.11.2017, 17:55

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Михаил Жизневский

Активисты посетили памятник белорусскому Герою Украины.

Белорусы посетили памятник Михаилу Жизневскому в Киеве, где возложили цветы и прикрепили белорусский национальный бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, что сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, который приурочен к началу Революции достоинства. В мероприятии приняла участие общественная активистка и кинорежиссер Ольга Николайчик.

Напомним, что белорус Михаил Жизневский стал одним из первых, кто погиб на Майдане в Киеве.

13 июня президент Украины Петр Порошенко присвоил белорусу звание Героя Украины.