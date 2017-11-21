Белорусы почтили память Михаила Жизневского в Киеве

Белорусы почтили память Михаила Жизневского в Киеве2
- 21.11.2017, 17:55
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Активисты посетили памятник белорусскому Герою Украины.
Белорусы посетили памятник Михаилу Жизневскому в Киеве, где возложили цветы и прикрепили белорусский национальный бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Рацыя».
Напомним, что сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, который приурочен к началу Революции достоинства. В мероприятии приняла участие общественная активистка и кинорежиссер Ольга Николайчик.
Напомним, что белорус Михаил Жизневский стал одним из первых, кто погиб на Майдане в Киеве.
13 июня президент Украины Петр Порошенко присвоил белорусу звание Героя Украины.