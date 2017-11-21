В Беларуси строят все меньше жилья 21.11.2017, 18:10

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В этом году две трети жилья строят не для очередников.

За 10 месяцев этого года в стране построили более 3 миллионов 50 тысяч квадратных метров жилья — такие данные приводит Национальный статистический комитет, пишет tut.by.

Напомним, по плану правительства за весь 2017 год должны построить 3,5 миллиона квадратных метров. Осталось два месяца — нет сомнений, что эту планку возьмут еще до конца года. Потому что планка — невысокая.

Напомним, в 2016 году в Беларуси построили почти 4,3 миллиона квадратных метров жилья. В 2014-м — более 5 миллионов.

В квартирах статистика выглядит так: если в 2014-м построили 69,3 тысячи квартир, в 2015-м — более 55 тысяч, то за 10 месяцев этого года — всего 34,8 тысячи.

Сокращение жилищного строительства объясняют прежде всего снижением строительства с господдержкой. По оценкам экспертов, в 2009—2011 годах с ней строили 70% всего жилья. В этом же году в правительстве рассчитывали, что жилищная программа текущего года будет на 77% профинансирована из собственных средств населения.

Расчет вышел довольно верным. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 005,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 33% от общего объема введенного жилья. При этом далеко не все очередники получили господдержку, то есть часть опять же строилась за свой счет.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся, с использованием государственной поддержки построено 468,4 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах — 530,9 тыс. квадратных метров.

Почти 30% всего возведенного жилья в этом году строилось в сельской местности.

Напомним, по предварительным планам правительства в 2018-м в Беларуси будут строить не меньше, а то и на четверть больше, чем в этом году. Причем не более 20% — с господдержкой. Впрочем, бюджет на 2018-й не принят и можно ожидать корректировки всех цифр.