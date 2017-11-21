Николай Статкевич: Работа «отбеливателей» режима и КГБ пошла прахом 6 21.11.2017, 18:14

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Николай Статкевич

Реальные европейские лидеры отказались от встречи с персоной такой репутации.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич прокомментировал отказ Лукашенко ехать на саммит «Восточного партнерства»:

«Все было готово для приезда белорусского начальника режима в Брюссель. И его европейские «отбеливатели» из шкуры вон вылезли, чтобы обосновать важность визита для укрепления независимости Беларуси от России.

И в Москву полковник КГБ, по совместительству работающий министром иностранных дел, съездил с уверениями в преданности. И комнатную оппозицию заставили этот визит поддержать.

И украинцев насажали, чтобы опять же Москву в преданности уверить. Даже одного белоруса за антироссийские посты в интернете посадили.

Но, не срослось. Отказались реальные лидеры Европы встречаться с персоной такой репутации Отказались после того, когда им напомнили об этой репутации и рассказали о нынешней «эскалации либерализации».

А без таких встреч нарываться на недовольство своего московского сюзерена минскому вассалу смысла не имело. Вот и пошла прахом вся совместная работа «отбеливателей» и КГБ.

Советую европейским симпатизантам белорусского режима в следующий раз вначале сразу брать разрешение на такой визит в Кремле. Так оно надежнее будет», - заявил Николай Статкевич.