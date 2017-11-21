В минском парке поселилась сова из Красной книги 3 21.11.2017, 18:28

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Птица занесена в Красную книгу уже 36 лет.

Орнитологи общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» изначально решили, что это мохноногий сыч — он изредка появляется в городе. Но ошиблись из-за того, что снимки были плохого качества, пишет tut.by .

«Когда орнитологи прислали из Национальной академии наук» хорошие снимки с места, то оказалось, что это длиннохвостая неясыть», — говорит директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

Сначала посчитали, что это первая фиксация краснокнижного вида в Минске. Позже выяснилось, что 5 лет назад птицу уже замечали в пределах столицы. Этот вид птиц занесен в Красную книгу с 1981 года.

По словам директора организации, этот вид прошлой зимой обозначился в Полоцке. Но для полочан увидеть длиннохвостую неясыть более вероятно, потому что эти птицы гнездятся рядом с городом и в целом для Витебщины являются обычным видом.

А вот около Минска длиннохвостая неясыть не гнездится. Ближайшее место, известное орнитологам, — Березинский заповедник.