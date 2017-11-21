Порошенко подписал закон о льготах участникам Майдана
- 21.11.2017, 18:38
Пострадавшие участники Майдана будут иметь льготы участников боевых действий.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет пострадавшим участникам Майдана статус участников боевых действий. Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.
«Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляются такие же льготы, как участникам боевых действий. Сегодня подписал соответствующий Закон, восстанавливающий справедливость», - сказано в сообщении.
14 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.
Закон дополняется новой статьей «Пострадавшие участники Революции достоинства». Пострадавшими считаются те, кто получил телесные повреждения во время событий на Майдане и обратился за медицинской помощью с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года.
На таких людей распространяются льготы, предусмотренные законом о статусе ветеранов войны. Действие статьи не распространяется на сотрудников милиции, других силовых структур, которые получили телесные повреждения во время исполнения служебных обязанностей в связи с событиями на Майдане.