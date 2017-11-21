Порошенко подписал закон о льготах участникам Майдана 21.11.2017, 18:38

Петр Порошенко

Пострадавшие участники Майдана будут иметь льготы участников боевых действий.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет пострадавшим участникам Майдана статус участников боевых действий. Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

«Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляются такие же льготы, как участникам боевых действий. Сегодня подписал соответствующий Закон, восстанавливающий справедливость», - сказано в сообщении.

14 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Закон дополняется новой статьей «Пострадавшие участники Революции достоинства». Пострадавшими считаются те, кто получил телесные повреждения во время событий на Майдане и обратился за медицинской помощью с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года.

На таких людей распространяются льготы, предусмотренные законом о статусе ветеранов войны. Действие статьи не распространяется на сотрудников милиции, других силовых структур, которые получили телесные повреждения во время исполнения служебных обязанностей в связи с событиями на Майдане.