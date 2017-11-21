В Новополоцке женщина вступилась за «зайца» 11 21.11.2017, 18:50

2,894

Контролера, который требовал от безбилетника оплатить штраф, побила родственница «зайца».

В конфликт между контролером и пассажиром без билета вмешалась 53-летняя родственница последнего. Когда скандал стал нарастать, контролер вызвал на подмогу наряд милиции, пишет news.vitebsk.cc.

Однако, бушевавшую женщину это не успокоило и в приступе ярости она на глазах у сотрудников правоохранительных органов кулаком ударила контролера в лицо.

В отношении дебоширки возбуждено уголовное дело, как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.