Под угрозой импичмента диктатор ушел в отставку 3 21.11.2017, 19:01

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Фото: EPA

Народ ликует на улицах Зимбабве.

Парламент Зимбабве принял решение об импичменте диктатору страны Роберту Мугабе, сообщила в Twitter правящая партия ZANU-PF.

В сообщении отмечено, что решение принято, правитель должен сложить полномочия в течение суток.

Спикер парламента Зимбабве заявил, что Роберт Мугабе согласился покинуть пост и подал в отставку, передает Reuters.