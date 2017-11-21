Под угрозой импичмента диктатор ушел в отставку

Под угрозой импичмента диктатор ушел в отставку3
- 21.11.2017, 19:01
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Народ ликует на улицах Зимбабве.
Парламент Зимбабве принял решение об импичменте диктатору страны Роберту Мугабе, сообщила в Twitter правящая партия ZANU-PF.
В сообщении отмечено, что решение принято, правитель должен сложить полномочия в течение суток.
Спикер парламента Зимбабве заявил, что Роберт Мугабе согласился покинуть пост и подал в отставку, передает Reuters.
Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV— ZANU PF (@zanu_pf) 21 ноября 2017 г.